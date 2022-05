AirTags ajudam a recuperar 7.000 dólares de equipamento fotográfico roubado

Digamos que estes AirTags, já se pagaram por toda a sua existência, assim como a muitos outros dispositivos do género. Estes localizadores ajudaram a recuperar 7 mil dólares de material fotográfico e informático roubado a um turista que fazia férias na Austrália.

O pesadelo começou quando deu conta que o seu carro havia sido assaltado e a mala com o equipamento desaparecera. E agora?

Os AirTags da Apple trouxeram um novo nível de acessórios de localização ao quotidiano. A rede Encontrar (Find My) usa os milhões de iPhones espalhados pelo planeta como um ponto de informação quando estes passam perto do AirTag. Anonimamente, o iPhone informa a rede Encontrar da localização do AirTag dado como perdido. Junto a ele, o objeto extraviado ou roubado, estará mais perto de ser recuperado.

Turista foi roubado na Austrália

O pior pesadelo de um fotógrafo é descobrir que o seu kit foi roubado ou que desapareceu. No caso em apreço, um turista que passava férias em Sidney, deu conta que o seu material desaparecera, mas teve um final feliz.

Graham Tait estava de férias no sul da Austrália no início de maio, mas enquanto estava num hotel, o seu material fotográfico foi roubado. Na mala estava o seu portátil, uma câmara Sony, a sua carteira, uma GoPro e outros equipamentos avaliados cerca de 7 mil dólares (cerca de 6700 euros). O carro foi assaltado e tudo foi levado.

O meu carro foi arrombado enquanto estávamos a viajar na Flinders Ranges na noite passada e eles levaram uma bolsa com o portátil e uma câmara – ambos os itens tinham AirTags instalados.

Disse Tait ao canal local 9News.

Abrir a app Encontrar (Find My) e chamar a polícia

Como estava a usar os AirTags nos seus itens, Tait abriu a aplicação Encontrar (Find My) e procurou o hardware ausente. Em minutos deu conta que os seus pertences foram levados para um quarto diferente dentro do hotel em que ele estava hospedado.

A polícia foi chamada após a descoberta. A busca foi feita pelos agentes e o material foi recuperado. O infrator foi detido e está agora nas mãos da justiça, conforme afirma o relatório das autoridades.

Leia também: