Astronauta da ESA dá a conhecer o espaço através do TikTok

O TikTok é a rede social do momento e, caso considere que já está tudo visto aqui na Terra, pode começar a acompanhar o que se passa no espaço. Afinal uma astronauta da Agência Espacial Europeia (em inglês, ESA) tem partilhado conteúdos do seu dia-a-dia.

A astronauta pretende dar a conhecer às pessoas aquilo que os profissionais fazem no espaço.

Além das fotografias que nos vão chegando, não é comum termos acesso ao quotidiano dos astronautas durante as missões. Sendo uma das maiores redes sociais do momento, o TikTok está a possibilitar que se conheça mais.

Samantha Cristoforetti é uma astronauta da ESA e tem questionado os seus seguidores no TikTok, bem como os utilizadores que se cruzam com os seus vídeos, sobre aquilo que gostariam de ver da Estação Espacial Internacional (em inglês, ISS). Com conteúdos que partilha como exclusivos, a astronauta quer que as pessoas saibam o que profissionais como ela fazem no espaço.

Grande parte do conteúdo da astronauta da ESA tem a Terra como plano de fundo. No entanto, uma vez que está na ISS desde 27 de abril, enquanto membro da tripulação da missão SpaceX-4, o conteúdo do seu TikTok vai além disso.

Há uns dias, a astronauta decidiu partilhar um TikTok onde mostra os indicadores de gravidade zero na ISS. Embora o seu primeiro vídeo na ISS tenha apenas 88 segundos, mostra o que aconteceu antes de Samantha chegar lá.

A astronauta da ESA, Samantha Cristoforetti, é italiana e nasceu em 1997. Antes de se render ao espaço, pertenceu à Força Aérea Italiana. Além de pertencer à Crew-4 da SpaceX, também participou nas missões Expedition 42 e Expedition 43 da NASA.

