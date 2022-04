TikTok foi instalado mais de 3,5 mil milhões de vezes e foi o rei do 1.º trimestre de 2022

As aplicações são desde há alguns anos um indicador das tendências da internet. Conforme os serviços e plataformas mais usadas, percebe-se o que o utilizador prefere e consome. Portanto, no primeiro trimestre de 2022 o TikTok foi instalado mais de 3,5 mil milhões de vezes. O mundo está rendido desde 2018 a esta plataforma de vídeo curtos.

Num relatório da Sensor Tower que tem dados das lojas de aplicações, percebe-se para onde caminha o planeta.

TikTok é o rei dos downloads

Não há como negar a crescente popularidade do TikTok. Num relatório da Sensor Tower sobre dados de downloads das lojas de apps para o primeiro trimestre de 2022, o TikTok foi a aplicação mais descarregada do mundo. Apesar das aplicações da Meta serem a maioria num TOP 10, estão já a perder terreno para a gigante plataforma de origem asiática.

Segundo as informações, o TikTok foi descarregado mais de 3,5 mil milhões de vezes no primeiro trimestre deste ano. Com estes valores, o serviço tornou-se na primeira app sem ser Meta a atingir estes números.

App Store continua forte, mas a Google Play está fortíssima

Na App Store da Apple, o TikTok foi descarregado cerca de 70 milhões de vezes em todo o mundo. A maioria destes downloads foi para iPhones e uma pequena quantidade para iPads. Apesar de ser banido na Índia desde junho de 2020, a rede social teve um crescimento de 11% em relação ao trimestre anterior na Ásia.

Já no caso da Google Play, a mesma app recebeu mais de 110 milhões. Apesar destes números, no caso do mundo Android o rei não é o TikTok, mas sim o Instagram.

Europa segue o resto do mundo... Mas a Telegram deu um salto!

Se olharmos para o TOP mundial das duas maiores lojas de aplicações, vemos que estão essencialmente as plataformas da Meta e o TikTok. Ao olharmos para o TOP da Europa percebemos que as mesmas cinco aplicações ocuparam os primeiros lugares.

O TikTok e o WhatsApp têm agora as duas primeiras posições, enquanto Instagram caiu um ponto do último trimestre para o n.º 4. Já a app do Telegram teve o seu melhor resultado neste trimestre na Europa. Conseguiu quase 28 milhões de instalações. Isto tem muito a ver com o conflito na Ucrânia, pois com as sanações, o Telegram ganhou grande relevância na Rússia, Ucrânia e Turquia.

Nos EUA os valores também colocam o TikTok em grande destaque, mas o YouTube não descola da segunda posição. Já no que toca Ásia e porque na China o TikTok tem o seu irmão gémeo, o Douyin, a tabela é liderada pelo Instagram e Facebook.

Em resumo, o mundo rendeu-se ao TikTok e a guerra trouxe outros players ao segmento da comunicação. O Telegram pode destacar-se, mas no entretenimento o TikTok ainda é rei.