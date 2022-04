“Segurança de dados” começa a chegar a algumas apps Android na Play Store

A Google anunciou que a Play Store estava a receber uma secção dedicada à "Segurança de dados", já há quase um ano. Agora esta novidade começa a chegar, ainda que com algum atraso face às precisões iniciais.

A nova secção estará totalmente disponível nas próximas semanas, e a adoção total do developer está marcada para julho.

As novidades para a Play Store continuam a ser apresentadas e a "Segurança de dados" é uma prioridade clara. Com esta novidade a chegar os utilizadores terão muito mais informação relativa aos dados que estão a partilhar e com quem.

Utilizadores de apps Android passarão a ter mais informação

As aplicações Android disponíveis na Play Store precisam de ter bem explícitas quais os dados recolhidos e que estão a ser armazenados, bem como a sua finalidade. Por sua vez, os utilizadores podem ver se a app precisa realmente desses dados para funcionar ou se essa recolha é ou não opcional.

Além disso, quem desenvolve as aplicações também precisa de identificar se alguns desses dados poderão ser partilhados com terceiros, as práticas de segurança das suas apps e ainda se os utilizadores finais podem solicitar facilmente a exclusão dos seus dados.

Outras informações que podem aparecer na secção incluem a possibilidade de uma app qualificada indicar que se comprometeu a seguir a Política para famílias do Google Play para proteger melhor as crianças na Play Store, ou se o developer validou as suas práticas de segurança em relação a um padrão de segurança global - MASVS.

A secção de segurança de dados nas listagens das apps da Play Store está a começar a ser lançada hoje e aparecerá completamente nas próximas semanas. Os developers têm até 20 de julho de 2022 para inserir essas informações na Play Console. Como tal, nem todas as apps terão necessariamente essas informações diretamente disponíveis no seu smartphone.