Volkswagen acredita que poderá superar a Tesla em vendas de elétricos até 2025

A Tesla é uma das mais significativas fabricantes de carros elétricos, ainda assim, o CEO da Volkswagen acredita que o grupo poderá ultrapassá-la em vendas de elétricos até 2025.

Além de confiante, Herbert Diess está também consciente de que será uma luta renhida.

Na conferência Future of the Car 2022, que aconteceu na segunda-feira, o CEO da Volkswagen Herbert Diess disse acreditar que a fabricante alemã vai ultrapassar a Tesla em vendas até 2025. Apesar de estar confiante nas capacidades da sua empresa, está também consciente de que se tratará de uma corrida difícil.

Será uma corrida apertada, mas não vamos desistir dela. Devo dizer que não esperávamos que o nosso principal concorrente americano fosse tão rápido e bem preparado.

Disse o CEO da Volkswagen à Reuters.

De acordo com o Tech Times, os resultados do primeiro trimestre da Volkswagen foram positivos, tendo gerado uma receita de vendas de 62,7 mil milhões de euros, com um lucro operacional de 8,5 mil milhões de euros. Ao todo, o grupo alemão vendeu 99.064 veículos totalmente elétricos, incluindo de marcas como Audi e Porsche.

Embora não tenha esclarecido as táticas que a Volkswagen irá colocar em prática, o CEO diz que a fabricante está focada no objetivo. Aliás, este acredita que poderá ultrapassar a Tesla, uma vez que o grupo abrange várias marcas que estão a dar boas cartas no setor dos elétricos, incluindo as premium e de luxo.

Em 2025, e seguindo a resposta atual dada pelas suas várias fábricas, a Tesla poderá ter uma capacidade de produção de quatro milhões de elétricos. Por isso, tendo em conta que a Volkswagen ainda fica muito aquém deste número, iremos conhecer, eventualmente, uma nova fábrica do grupo alemão, ou várias.

