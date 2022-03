Volkswagen escolhe Sagunt para a sua gigafactory de baterias para elétricos

Com o objetivo de se tornar líder mundial de veículos elétricos em mente, a Volkswagen vai investir fortemente na produção de baterias. Para isso, instalará a sua nova gigafactory de baterias para elétricos, em Sagunt, Espanha.

A notícia foi dada pelo presidente da Câmara Municipal.

A Volkswagen decidiu que a sua gigafactory de baterias para automóveis elétricos será instalada em Sagunt, Espanha, e terá capacidade para gerar 40 GWh por ano. Apesar de a notícia já ser oficial, existem ainda alguns detalhes administrativos pendentes.

De acordo com o Hipertextual, a confirmação foi dada pelo presidente da Câmara de Sagunt, através de uma declaração no Facebook. A fábrica será integrada na segunda fase do Parc Sagunt e pretende criar empregos diretos, para pessoas qualificadas para a produção de baterias, bem como indiretos, envolvendo fornecedores e parceiros que estarão presentes no processo de construção da gigafactory.

A empresa alemã acaba de anunciar que a nossa cidade foi escolhida para acolher a nova fábrica de baterias para veículos sustentáveis. Foram necessários meses de trabalho e empenho no Parc Sagunt II, mas o trabalho da Câmara Municipal, da Generalitat e do Governo Central deu frutos. Impusemo-nos como a melhor opção para acolher esta gigafactory. Estamos a falar de uma fábrica de baterias que trará 3.000 empregos e um forte crescimento económico para a cidade. A Volkswagen submeterá este projeto ao PERTE e esperamos cautelosamente que a iniciativa receba a luz verde final quando as subvenções forem concedidas. Obrigado ao grupo Volkswagen pela sua confiança no nosso município. Tem sido um caminho difícil, mas hoje podemos finalmente dar esta grande notícia. Nós somos a indústria, nós somos o futuro!

Escreveu Darío Moreno, presidente da Câmara Municipal de Sagunt.

A notícia foi confirmada pela Volkswagen e, embora o processo com o PERTE (Projetos Estratégicos de Recuperação e Transformação Económica) ainda esteja pendente, esta gigafactory será um dos principais projetos no âmbito dos Fundos Europeus de Recuperação, implicando um investimento inicial de cerca de dois mil milhões de euros.

A Volkswagen pretende que a nova gigafactory de baterias para elétricos comece a funcionar e a produzir em 2025 ou 2026.

