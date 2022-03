Tecnologia Face ID do “iPhone 15 Pro” ficará escondida debaixo do ecrã

A Apple já deu mostras de que não quer abandonar aquele que é o melhor e mais seguro sistema de segurança mobile, o Face ID. Como tal, a empresa tem feitos ajustes para diminuir o impacto do grupo tecnológico que gere este serviço na parte frontal do iPhone. Segundo alguns rumores, no iPhone 14 será ainda menos intrusivo, com o "aspeto pílula" e desaparecerá completamente no iPhone 15 Pro.

À medida que a Apple aperfeiçoa a tecnologia, o Face ID também fica mais seguro, como é o caso visto na versão iOS 15.4 que permite desbloquear o dispositivo até com o utilizador a usar máscara.

iPhone 15 - Em 2023, o notch poderá desaparecer

Claro que ainda estamos na esfera do rumor e muita coisa que se especula acaba por não se concretizar. Contudo, há uma grande parte destes possíveis incrementos que acabarão por chegar ao produto final. Segundo informações, a Samsung Display está supostamente a criar uma nova tecnologia sob o painel projetada para ocultar o módulo Face ID debaixo do ecrã do "iPhone 15 Pro" de 2023.

Enquanto o iPhone 14 pode abandonar o notch e dar lugar à pílula, com o já conhecido design perfurado, o "iPhone 15 Pro" pode abandonar completamente a pílula.

A Samsung estará a desenvolver um novo componente de câmara sob o painel que permitirá à Apple ocultar efetivamente o módulo Face ID atrás do ecrã. Segundo o The Elec, a nova tecnologia será lançada pela primeira vez na linha Fold da Samsung em 2023.

De acordo com o relatório, a Samsung colabora com a OTI Luminotics do Canadá na tecnologia, que inclui “uma camada de padrão de metal que usa materiais de máscara catódica”. Em abril de 2021, o analista Ming-Chi Kuo afirmou que acreditava que a Apple introduziria um sistema de Face ID que fica abaixo do ecrã em 2023.

O Face ID também não é a única tecnologia que há rumores de estar a mudar-se para debaixo do ecrã. Muitos, incluindo Kuo, sugeriram que o Touch ID voltará ao iPhone em 2023, mas será colocado sob o ecrã e não num botão Home. Será?