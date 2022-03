Ucrânia capturou sistema de guerra eletrónica russo. Jackpot para os aliados?

A Rússia continua a destruir a Ucrânia e a matar civis. A destruição chega sobretudo do ar, visto que em terra, os ucranianos estão a provocar grandes danos no exército de Putin, que parece mal preparado. Como resultado, as forças ucranianas têm capturado vários carros de guerra e muito armamento que os russos abandonam ou simplesmente perdem nos combates. Um exemplo foi o sistema de guerra eletrónica Krasukha-4.

Estes veículos são uma estação de interferência multifuncional de banda larga Krasukha-4 para bloquear sinais de radares dos inimigos, podendo mesmo interromper satélites de órbita terrestre baixa (LEO). Agora a tecnologia está nas mãos do inimigo.

Rússia perde para as mãos inimigas tecnologia avançada

As forças ucranianas capturaram uma parte do Krasukha-4 russo, sistema de guerra eletrónica. Esta informação foi partilhada numa conta no Twitter que documenta as armas apreendidas ou destruídas pelas forças ucranianas durante o conflito.

Desde que a invasão da Ucrânia começou, as forças russas foram severamente atingidas e perderam ou abandonaram várias armas no território ucraniano. Estas incluem tanques, munições e até drones russos.

No que poderá ser a maior captura até agora, as forças ucranianas encontraram uma parte do sistema da Rússia de guerra eletrónica (EW).

Capacidades do sistema Krasukha-4

O Krasukha-4 é um sistema constituído por duas partes. Uma é o chamado sistema EW e a outra parte é um módulo de posto de comando, montado separadamente em dois camiões. O sistema, que existe há mais de uma década, é construído pela Concern Radio-Electronic Technologies (KRET), propriedade do grupo estatal russo, Rostec, que fabrica produtos militares especializados.

O Krasukha-4 tem um alcance operacional de 300 km e foi concebido para atingir sistemas rádio-eletrónicos de sistemas aéreos, tais como veículos aéreos não tripulados (UAV), bem como sistemas de mísseis.

O sistema pode também combater os sistemas de alerta e controlo aéreos (AWACS) que os aliados da Ucrânia liderados pelos EUA utilizam nos seus drones, bem como nos satélites espiões. Além disso, o sistema móvel pode ser implantado para bloquear grandes radares terrestres e proteger os bens russos dos sistemas de vigilância.

Segundo um observador americano, as tropas russas estariam a usar esta tecnologia para tentar bloquear não apenas as comunicações nas tropas ucranianas, mas também os sinais de comunicação com drones, armamento que tem sido o terror para os soldados da Rússia.

O vídeo a seguir mostra um exemplo muito elucidativo das capacidades do sistema Krasukha-4:

Guerra na Ucrânia: Tecnologia de bloqueio às portas de Kiev

Estrategicamente, colocar o sistema perto do sistema capital de Kiev faz sentido, uma vez que a proteção oferecida ajudaria a manter o avanço russo uma surpresa. Poderia também ser posicionado para bloquear a vigilância conduzida pelas forças da NATO, mesmo que estas tenham deixado de sobrevoar o espaço aéreo ucraniano.

As forças da NATO estão em alerta máximo nas fronteiras dos países que fazem parte da aliança atlântica. Apesar de não estarem a voar nos céus da Ucrânia, os sistemas da NATO estão nas imediações e conseguem perceber as movimentações do exército russo. O exército ucraniano poderá receber informações destas movimentações. Como tal, Putin terá ordenado a colocação deste sistema Krasukha como uma contra-medida perfeita.

Se o exército ucraniano não souber o que está a voar no seu espaço aéreo, poderá ser surpreendido. Será que a captura deste sistema é o jackpot para a "inteligência estrangeira"?