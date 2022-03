Nothing phone (1) é oficial. O primeiro smartphone chega este verão

Foi em meados de fevereiro que se começou a falar na possibilidade de a empresa Nothing apresentar o seu primeiro smartphone em breve. Hoje a confirmação foi dada oficialmente, num evento que decorreu online.

O primeiro smartphone da Nothing chega no verão, será baseado em Android, mas terá a sua própria interface de utilizador a Nothing OS.

A empresa Nothing, que tem como líder Carl Pei, confirmou hoje os planos de lançar o phone (1), seu primeiro e altamente antecipado smartphone. Alimentado pela plataforma móvel Snapdragon da Qualcomm, o Nothing phone (1) será o segundo dispositivo a integrar o ecossistema de produtos da empresa. A Nothing fala num modelo construído para uma conectividade perfeita e definido por um design icónico, ainda desconhecido.

No evento em direto no canal de YouTube da Nothing, Nothing (event): The Truth, que aconteceu esta tarde, Carl Pei deu a conhecer alguns pormenores interessantes do que está a ser preparado.

A empresa também anunciou uma alocação de 10 milhões de dólares para uma próxima rodada de investimento comunitário que dará aos investidores acesso a uma comunidade privada da Nothing, com benefícios exclusivos e informações antecipadas. Quem quiser fazer parte desta comunidade poderá saber mais aqui.

Nothing phone (1) terá o Nothing OS

Mantendo-se fiel à missão da Nothing, o Nothing OS é construído num ecossistema aberto e contínuo que ligará e integrará sem esforço produtos Nothing e produtos de outras marcas líderes mundiais.

Segundo é avançado, o Nothing OS integra os melhores recursos do Android puro, mas muito focado naquilo que realmente é essencial para o utilizador.

Foi projetado para oferecer uma experiência rápida, suave e pessoal. Com uma interface coerente, o hardware integra-se perfeitamente ao software através das fontes, cores, elementos gráficos e sons personalizados. Uma primeira preview do Nothing OS estará disponível através de um launcher, dedicado a alguns modelos de smartphone selecionados a partir de abril.

No verão, a empresa apresentará então o seu primeiro smartphone com Nothing OS, e afirmou desde já que terá 3 anos de atualizações garantidas. Para já, ficaremos a aguardar o lançamento do launcher.