Dia da Criança: não deixe para a última hora! Estas são as melhores prendas

Com o dia 1 de junho a aproximar-se, convém tratar da prenda para os mais novos da sua família. Temos algumas sugestões para o Dia da Criança, para vários gostos, objetivos e carteiras.

O Dia da Criança é, para muitas famílias, uma data especial, com pais, avós, tios e padrinhos ou amigos a entrarem em modo de pesquisa intensiva à procura daquela prenda que vai arrancar um sorriso genuíno.

Como o presente ideal pode ser difícil de encontrar, com miúdos cada vez mais exigentes, pelos estímulos que as assolam, já não se pode oferecer algo "porque sim".

Por isso, fizemos uma pesquisa por si e temos algumas sugestões que vão, por certo, agradar aos mais novos.

10 sugestões para vários gostos e carteiras

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As opções são muitas, mas importa escolher algo que seja a cara de quem vai receber, exatamente como nas prendas que trocamos entre adultos.

Agora é só escolher, encomendar com tempo e garantir que chega a horas. Sabemos que os mais novos têm fama de serem impacientes.

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