Combustíveis: preços descem, depois de quatro semanas consecutivas de aumentos

Depois de quatro semanas consecutivas de aumentos, os portugueses verão os combustíveis mais baratos. Para a próxima semana espera-se uma descida dos preços da gasolina e do gasóleo.

Gasolina desce 2 cêntimos e gasóleo desce 2,5 cêntimos

A partir da próxima segunda-feira, espera-se uma descida nos preços dos combustíveis, que têm subido consecutivamente.

A quebrar as quatro semanas consecutivas de aumentos está a previsão para a próxima semana: "a evolução das cotações em euros aponta para uma descida dos preços em até 2 cêntimos por litro na gasolina 95 e 2,5 cêntimos por litro no gasóleo", revelou a fonte de uma das principais petrolíferas nacionais à Executive Digest.

Os preços dos postos junto aos hipermercados, contudo, seguem a tendência do mercado, com uma "subida de 0,0149 euros na gasolina e um aumento de 0,0222 euros no gasóleo", conforme avançado por outra fonte.

Apesar das boas notícias para próxima semana, desde o passado dia 17 de junho que o preço dos combustíveis tem aumentado consecutivamente. Nesse período, a gasolina 95 passou de 1,702 €/litro para 1,751 €/litro e o gasóleo subiu de 1,523 €/litro para 1,604 €/litro.

Contas feitas, nestas quatro semanas, os condutores portugueses viram a sua fatura ficar 2,94 e 4,86 euros mais cara, respetivamente.

Onde atestar o depósito e pagar menos?

Por forma a permitir a disponibilização ao público dos preços dos combustíveis (gasóleo e gasolina) praticados nos postos de abastecimento, está disponível o Portal Preços dos Combustíveis.