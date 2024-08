Todos os modelos Tesla pegam fogo! Cybertruck incendiou-se de forma bizarra

O tema dos incêndios nos carros elétricos tem estado na ordem do dia. Claro que o caso mais conhecido em Portugal foi o que aconteceu recentemente no Prior Velho, em Lisboa, mas muitos outros têm sido relatados pelo planeta. O mais recente parece ter atingido uma Cybertruck da Tesla, com a agravante de que o fogo aconteceu depois de um acidente bizarro.

Cybertruck incendiou-se de forma realmente bizarra

Uma Cybertruck de Tesla pegou fogo após atingir uma boca de incêndio, num acidente realmente bizarro. Este eleva para 2 o número de incêndios conhecidos até à data com a pickup futurista da Tesla.

Segundo as estatísticas oficiais, os veículos elétricos não pegam fogo a uma taxa mais elevada do que os veículos movidos a combustíveis fósseis. No entanto, pegam fogo por diferentes razões e ardem de forma diferente, o que exige que os bombeiros se adaptem. Também houve ocasiões em que incêndios em veículos elétricos estavam associados a defeitos nas baterias.

No início deste mês, informámos sobre um trágico acidente fatal da Cybertruck que resultou num incêndio. Agora, foi relatado outro acidente com uma Tesla Cybertruck que resultou num incêndio, mas este é bastante irónico, uma vez que o condutor do Cybertruck bateu numa boca de incêndio. Este acidente aconteceu em Harlingen, no Texas.

Fogo acontece após bater numa boca de incêndio

O chefe assistente dos bombeiros locais, Ruben Balboa, e o Departamento de Polícia de Harlingen disseram que o condutor do Cybertruck embateu numa boca de incêndio e que isso terá provocado o incêndio que deflagrou. A bateria do Cybertruck pegou fogo depois de a água a ter encharcado.

O corpo de bombeiros conseguiu extinguir o fogo rapidamente, mas este terá regressado logo depois. As notícias locais relataram que os bombeiros pensaram ter apagado as chamas da Cybertruck, mas pouco depois de interromper o fluxo de água para a bateria, o incêndio recomeçou. As autoridades não reportaram nenhum ferido relacionado com este acidente.

Este é mais um caso de incêndio num elétrico e em especial num Tesla. A marca tem estado envolvida em casos de fogo, com muitos a terem origem nas suas viaturas. Com esta situação, e dos casos conhecidos, já todos os modelos da marca tiveram casos de fogo, por vezes com causas estranhas.

[Artigo atualizado às 08:50]