Foi revelada a primeira fotografia da placa gráfica Intel Arc A750 de edição limitada

A Intel está a poucos meses de se iniciar no segmento das placas gráficas e competir assim com as gigantes Nvidia e AMD. No entanto, ainda são muito escassas as informações oficiais sobre os novos equipamentos. Como tal, o que chega à comunicação social do mundo tecnológico vem de fontes da indústria que acabam por saber ou ter acesso a alguns dados.

Neste sentido, foi agora revelada a primeira fotografia da GPU Intel Arc A750, que será fabricada num formato de edição limitada.

Imagem da Intel Arc A750 foi agora revelada

De acordo com as mais recentes informações, foi agora revelada a primeira fotografia da nova placa gráfica Intel Arc A750. Para já a fabricante norte-americana ainda não confirmou sequer este modelo de forma oficial, tendo apenas mencionado o modelo básico Arc A380. Mas a verdade é que o Arc A750 é um equipamento de gama média que já foi até incluído nos drivers há pelo menos 1 mês.

A imagem agora revelada surge do canal Gamer Nexus, através da sua análise ao Arc A380, que pode ver no vídeo que deixámos abaixo. E esta é então a primeira análise da placa gráfica Intel Arc para desktop nos Estados Unidos.

Pela fotografia revelada, percebemos que a gráfica A750 é uma edição limitada e apresenta um design direito e robusto, isenta do aspeto gaming que caracteriza as várias GPUs de outras marcas.

Como tal, então assume-se que o canal conseguiu ter o privilégio de ser um dos primeiros a pôr as mãos na gráfica Intel Arc A750, que ainda não foi anunciada. No entanto, ainda não existem muitas mais informações e nem mesmo um teste de benchmark foi sequer divulgado.

Estima-se que esta GPU traga até 24 núcleos Xe dos 32 disponíveis no chip gráfico AMC-G10. É ainda esperado que o modelo seja inicialmente lançado na China e depois deverá chegar aos restantes mercados globais.