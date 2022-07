O universo Android tem estado a ser atacado de forma recorrente com problemas de segurança. As apps maliciosas multiplicam-se e surgem de forma constante novos vetores de ataque e que deixam os utilizadores vulneráveis.

Um novo lote de apps com problemas voltou a surgir na Play Store, que novamente ameaçam os utilizadores. São apenas 8 apps, mas que já garantiram mais de 3 milhões de instalações em smartphones Android.

Começa a ser demasiado normal e simples trazer malware para dentro do Android. Este chega através de apps aparentemente normais e que os utilizadores podem encontrar na Play Store, de onde não deveria surgir este tipo de problemas.

O mais recente chama-se Autolycos e foi descoberto pelo investigador de segurança Maxime Ingrao, que pertence à empresa Evina. Do que este revelou, este novo malware age de forma silenciosa e regista os utilizadores em serviços de valor acrescentado.

Found new family of malware that subscribe to premium services



8 applications since June 2021, 2 apps always in Play Store, +3M installs



No webview like #Joker but only http requests



Let’s call it #Autolycos #Android #Malware #Evina pic.twitter.com/SgTfrAOn6H