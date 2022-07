Minerar um Bitcoin custa agora apenas 13.000 dólares, o valor mais baixo desde setembro

A mineração de criptomoedas já é um conceito que grande parte dos utilizadores conhecem. A prática de extração das moedas digitais ganhou popularidade à medida que os criptoativos também foram valorizando cada vez mais.

No entanto, com o valor das criptomoedas a apresentar números desanimadores, a extração das moedas digitais deixou de ser uma atividade aliciante, pelo menos para alguns, enquanto que muitos outros ainda têm esperança que a situação reverta. E, o mais curioso, é que o facto de muitos terem abandonado esta prática, facilitou o processo, pois de acordo com as mais recentes informações, atualmente minerar um Bitcoin custa cerca de 13.000 dólares, quando há um mês esse valor rondava os 24.000 dólares.

Com o aparecimento das criptomoedas, a mineração foi um dos assuntos que mais ganhou destaque neste segmento. Há bem poucos meses, as notícias mostraram vários sistemas de grandes dimensões, desde os mais amadores até aos profissionais, dedicados à extração das moedas digitais. E até vários cibercafés fecharam as portas ao público para usarem os equipamentos gráficos nesta atividade.

Mas a desvalorização das criptomoedas teve um impacto neste setor, e muitos mineradores começaram a vender em massa as suas placas gráficas e a deixar esta atividade por já não dar lucro.

Custa "apenas" 13.000 dólares para minerar 1 Bitcoin

E enquanto muitos deixavam de minerar, outros mantiveram-se fiéis à prática de extração das criptomoedas. Curiosamente, menos pessoas a minerarem facilitou essa mesma atividade. E os dados recentes indicam que atualmente minerar um Bitcoin custa em média 13.000 dólares, comparativamente aos 24.000 dólares que custava há apenas um mês. Este valor é então o mais baixo desde o mês de setembro do ano passado.

Assim sendo, muitos mineradores então a aproveitar a redução da taxa de hash e a investir em equipamentos mais potentes. E através do gráfico seguinte podemos também confirmar a diminuição do consumo de energia a partir do mês de junho.

Com a redução do custo para se conseguir ganhar 1 Bitcoin, os mineradores acabam por se sentirem mais motivados, uma vez que há maior probabilidade de obterem lucro.

Atualmente, no momento em que escrevo este artigo, um Bitcoin vale 20.758,09 euros.