COVID-19: Portugal com 5.291 casos e 44 mortes na última semana

Pois, ainda estamos em pandemia por COVID-19 e com o outono é normal que os números voltem a subir. Portugal registou, entre 01 e 07 de novembro, 5.291 infeções pelo coronavírus SARS-CoV-2, 44 mortes associadas à COVID-19 e um novo aumento dos internamentos, indicou hoje a Direção-Geral da Saúde (DGS).

Segundo o boletim epidemiológico semanal da DGS, em relação à semana anterior, registaram-se menos 602 casos de infeção, verificando-se ainda menos 12 mortes na comparação entre os dois períodos.

COVID-19: Números voltam a aumentar...

Quanto à ocupação hospitalar em Portugal continental por COVID-19, a DGS passou a divulgar às sextas-feiras os dados dos internamentos referentes à segunda-feira anterior à publicação do relatório.

Com base nesse critério, o boletim indica que, na última segunda-feira, estavam internadas 571 pessoas, mais 46 do que no mesmo dia da semana anterior, com 34 doentes em unidades de cuidados intensivos, o mesmo número do que na semana anterior.

A COVID-19 é uma doença provocada pelo vírus SARS-CoV-2, é constante. Alguns doentes que sofreram de COVID-19 podem manifestar sequelas e sintomas persistentes, mesmo após a resolução da infeção. Estes podem ocorrer até em casos mais ligeiros da doença, em que não houve necessidade de internamento hospitalar.