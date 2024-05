Exercícios para os olhos podem melhorar a sua visão? Um especialista revela a verdade

É possível que já tenha visto anúncios que afirmam eliminar a necessidade de usar óculos através de terapia da visão ou treino da visão - basicamente, exercícios para os olhos. Estes exercícios incluem alguns truques e sugestões que dizem funcionar para “treinar” os olhos. Mas será que é verdade ou há quem não queira que isto se saiba?

O assunto é importante dada a informação que podemos estar a receber de forma errada. Na primeira pessoa, a deslindar todo este caso está um especialista, professor de oftalmologia Benjamin Botsford.

Segundo este médico oftalmologista, que já viu milhares de pacientes - nenhum estudo até à data mostra provas fortes de que certos exercícios, como pressionar ou colocar a palma da mão sobre o olho; exercícios de movimento ocular; ou fazer esforço para ler utilizando óculos de prescrição incorreta eliminam a necessidade de óculos ou oferecem quaisquer benefícios significativos a longo prazo. A ciência por trás destas "sugestões" simplesmente não existe.

O que diz a ciência

A falta de evidências aplica-se praticamente a todas as condições e doenças oculares, incluindo aflições comuns como a miopia, ou visão curta, que se refere a quando os objetos próximos são definidos, mas os objetos distantes são desfocados.

Também é verdade para a hipermetropia, que acontece quando os objetos são claros à distância mas desfocados ao perto. Estes exercícios oculares também não ajudam na presbiopia, ou seja, na necessidade de usar óculos de leitura, que começa geralmente por volta dos 40 anos.

Na presbiopia, o doente não tem miopia nem hipermetropia e não precisa de óculos para ver ao longe. No entanto, à medida que a lente do olho se torna mais rígida ao longo do tempo, o olho tem dificuldade em focar letras pequenas e textos mais pequenos.

Este declínio continuará com a idade - e, com isso, a necessidade de óculos de leitura mais fortes aumentará.

Embora alguns métodos afirmem aliviar a necessidade de óculos de leitura, existem poucas ou nenhumas provas que sugiram benefícios.

Dito isto, aqui estão algumas coisas que toda a gente pode fazer para manter os olhos saudáveis:

Desenvolvimento da visão nas crianças

Todas as crianças devem fazer um exame oftalmológico inicial durante a infância e depois novamente entre os 6 e os 12 meses de idade. Devem fazer um terceiro exame entre os 1 e os 3 anos de idade e, depois, um exame mais formal entre os 3 e os 5 anos de idade para verificar o desalinhamento dos olhos, a saúde ocular e a potencial necessidade de óculos.

Não tratar o desalinhamento ocular, ou não fornecer óculos a uma criança que deles necessita, pode levar a um desenvolvimento visual anormal ou à ambliopia, que é um olho fraco e preguiçoso.

A progressão da miopia nas crianças pode ser retardada fazendo pausas e evitando estar horas a fio ao telemóvel ou ao computador. Limitar o tempo de leitura de perto fora da escola - tempo de ecrã ou outro - pode ajudar a retardar a progressão da miopia nas crianças.

O tempo prolongado em frente ao ecrã pode causar cansaço e secura ocular. Portanto, é importante seguir a regra dos 20-20-20: Faça pausas de 20 segundos a cada 20 minutos para olhar para um ponto a 20 pés (cerca de 6 metros) de distância do seu dispositivo. Foque-se em relaxar os olhos e piscar. O uso ocasional de lágrimas artificiais, que podem ser compradas sem receita nas farmácias, pode ajudar com a secura ocular.

Passar mais tempo ao ar livre é benéfico para os seus olhos. Está correlacionado com uma redução na incidência de miopia na infância. Um aviso: olhar diretamente para o Sol, mesmo que brevemente, é perigoso e pode causar danos permanentes na retina.

Bloqueadores de luz azul e suplementos

Os anúncios de óculos que bloqueiam a luz azul afirmam que eles previnem dores de cabeça e cansaço ocular e melhoram o sono. No entanto, alguns estudos, incluindo um grande ensaio clínico, descobriram que as lentes bloqueadoras de luz azul não alteraram os sintomas de cansaço ocular.

Além disso, há apenas evidências limitadas que mostram que esses óculos melhoram o ritmo circadiano.

O especialista adverte para que haja um cuidado com suplementos ou remédios naturais que afirmam ser uma cura para qualquer condição ocular. Essas alegações não são respaldadas por evidências científicas rigorosas, e não há provas de que melhorem a visão, reduzam as moscas volantes ou eliminem a necessidade de óculos.

O mesmo é válido para alegações de que óleos essenciais ou outras substâncias tópicas podem melhorar a visão. Embora os ómega-3 tenham sido anteriormente recomendados para sintomas de olhos secos, não há evidências fortes de que ajudem, embora isso não diminua os muitos outros benefícios para a saúde.

Um estudo demonstrou que a progressão da degeneração macular relacionada com a idade, em estágio intermédio, abrandou em alguns pacientes após o uso de vitaminas de venda livre; especificamente, a fórmula AREDS2. No entanto, essas vitaminas não foram benéficas em pacientes com sinais iniciais ou sem sinais da doença.

Então o que pode melhorar a saúde ocular?

Existem algumas condições oculares em que a terapia visual pode ser recomendada, incluindo problemas como desalinhamento dos olhos e dificuldade em convergir em objetos próximos, o que pode resultar em sintomas como diplopia, ou "visão dupla".

Em última análise, estas condições são melhor tratadas pelo seu oftalmologista e não estão relacionadas com a necessidade de óculos para leitura ou para visão à distância.

Para a saúde ocular geral, uma dieta rica em vegetais e outros alimentos saudáveis pode ajudar a reduzir a incidência de algumas doenças oculares. Alguns estudos também mostram que o exercício está associado a uma redução no risco de desenvolver glaucoma ou degeneração macular relacionada com a idade.

O autor do trabalho refere igualmente que fumar cigarro está associado a várias doenças oculares, incluindo a degeneração macular relacionada com a idade, por isso, deixar de fumar ou evitar o tabagismo é crucial.

Por fim, o alerta é para não esfregar os olhos; isso pode levar a um aumento da irritação. Remover a maquilhagem à noite ajuda a minimizar a irritação das pálpebras. E não durma com as lentes de contacto – isso pode levar a infeções na córnea e outras condições que podem prejudicar a sua visão.