Gasolina sobe 13,3 cêntimos e gasóleo sobe 9,1 esta semana

O ano de 2022 fica marcado pelo "sobe e desce" de preços dos combustíveis (gasóleo e gasolina). A começar o ano, as notícias não são animadoras, pois os valores dos combustíveis vão disparar bastante.

A culpa é da matéria-prima, mas também do aumento da carga fiscal.

Gasóleo passa a custar 1,698 euros por litro e gasolina 1,733 euros por litro

Esta semana, quando for abastecer a sua viatura, deverá passar a pagar 1,698 euros por litro de gasóleo simples e 1,733 euros por litro de gasolina simples 95, refere o ECO.

Face a este aumento, o litro de gasolina volta a ficar mais caro do que o do gasóleo. Em causa está a maior subida, pelo menos, desde abril de 2015 (início da série estatística) no caso da gasolina e desde 17 de outubro no caso do gasóleo (9,8 cêntimos). Por outro lado, os preços dos combustíveis não estavam tão elevados desde 21 de novembro de 2022 no caso do diesel e 14 de novembro no da gasolina.

Estes valores resultam, por um lado, de uma redução do desconto do ISP em 1,3 cêntimos por litro de gasóleo e em 1,2 cêntimos por litro de gasolina, revela o jornal.

Por outro a ter em conta também a manutenção da suspensão da atualização da taxa de carbono, que “resulta num desconto adicional de 13,4 cêntimos por litro no gasóleo e de 12,2 cêntimos por litro na gasolina, face à taxa de carbono que seria fixada em 2023, com base na evolução dos preços do comércio europeu dos leilões de licenças de emissão de gases de efeito de estufa” explica o Ministério das Finanças em comunicado, na sexta-feira.

“Considerando todas as medidas em vigor, a diminuição da carga fiscal é, assim, de 35,9 cêntimos por litro de gasóleo e 32,5 cêntimos por litro de gasolina”, precisa o ministério liderado por Fernando Medina. Valores que comparam com a carga fiscal de 27,3 cêntimos por litro de gasóleo e 24,7 cêntimos por litro de gasolina em vigor em dezembro.