0 ano de 2023 tem já vários aumentos confirmados. As notícias de hoje apontam que, uma vez mais, vermos um aumento do preço dos combustíveis, tanto na gasolina, como no gasóleo. Contudo, o Ministro do Ambiente prometeu que os preços da energia vão ter um menos custo para os portugueses em 2023.

Sabia de quanto será o aumento.

Preço dos combustíveis volta a subir

As notícias sobre as mudanças dos preços dos combustíveis começam a ser divulgadas e sabe-se agora que, na primeira semana do ano, vamos assistir a um novo aumento.

Segundo a SIC, que cita fontes do setor, a subida na gasolina será de 5,5 cêntimos e no caso do gasóleo deverá ser inferior a 1 cêntimo. Apesar deste aumento, os preços têm-se mantido bastante abaixo dos praticados nos meses de verão, muito por causa da descida dos impostos sobre os produtos petrolíferos.

Para 2023 já foram anunciados aumentos no preço da eletricidade em cerca de 3%, gás (3%), nas rendas (até 2%), nas portagens (4,9%), nos transportes públicos, nos serviços de telecomunicações, e em bens essenciais. Por exemplo, o preço do pão deverá voltar a subir em 2023, em função do aumento dos custos das matérias-primas e da energia, mas também impactado pela atualização do salário mínimo nacional.

Contudo, o ministro do Ambiente já garantiu que está a ser criada uma solução gradual para a redução da isenção do pagamento da taxa de carbono e que o valor do ISP no próximo ano deverá ser revisto mensalmente, para que o preço dos combustíveis não pese tanto na carteira dos portugueses.