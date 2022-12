Celebre o seu Ano Novo com o plano exclusivo de 5 anos da PureVPN

A noite de Ano Novo é uma ocasião especial que exige uma celebração! E com a PureVPN, pode garantir que as suas festividades de Ano Novo se mantêm seguras e protegidas. Ao ligar-se ao servidor PureVPN certo, pode desfrutar de privacidade e liberdade online sem paralelo enquanto toca no Ano Novo.

Mas a PureVPN não é “apenas” segurança - também fornece uma ligação rápida com largura de banda ilimitada para poder ver filmes, jogar jogos e navegar na web à velocidade de um relâmpago. Com a extensa rede de servidores PureVPN cobrindo mais de 78 países em todo o mundo, pode ligar-se facilmente a qualquer um dos seus sites e aplicações favoritas a partir de qualquer parte do mundo.

Benefícios de utilizar a PureVPN e um plano exclusivo

A PureVPN oferece uma gama de características que ajudam a manter as nossas atividades online seguras e protegidas de potenciais ameaças. Com a sua codificação de grau militar e protocolos seguros, todos os nossos dados serão impedidos de serem intercetados por terceiros. Além disso, a camuflagem do IP avançada do serviço, assegura que as nossas atividades de navegação permanecem anónimas.

Graças às características avançadas de segurança, podemos aceder à Internet em segurança sem ter de nos preocupar com olhos curiosos ou hackers. A sua encriptação de topo assegura que todos os nossos dados permanecem privados e seguro. Além disso, com a sua rede global de mais de 6.500 servidores espalhados por mais de 78 países, pode facilmente desbloquear qualquer conteúdo restrito, enquanto pode aceder à Internet a partir de praticamente qualquer local.

Stream contínuo com o desconto exclusivo de férias da PureVPN

Este é o momento de tirar o máximo partido da sua experiência de streaming. Com o desconto de um plano exclusivo da PureVPN para férias: Plano de 5 anos com 89% de desconto - $74,95, $1,24/mês, pode desfrutar de um fluxo contínuo de stream com apenas alguns cliques.

Com uma nossa política de largura de banda ilimitada e sem registos, é possível aceder a qualquer conteúdo, de qualquer parte do mundo, sem se preocupar com a velocidade de estrangulamento ou de buffer.

Contudo, os servidores fiáveis asseguram que os seus dados são sempre seguros e privados. Dessa forma, é possível desfrutar de streaming tanto quanto quiser sem se preocupar em ser atacado por hackers ou vigilância governamental.

Características da PureVPN

No fundo, a PureVPN é um serviço de VPN incrivelmente poderoso e seguro que oferece aos utilizadores uma vasta gama de funcionalidades.

Entre as várias, estão incluídas: a capacidade de esconder endereços IP, aceder a conteúdos geo-bloqueados, desbloquear websites, contornar a censura imposta por um país, encriptar tráfego de dados, e muito mais. Tem também uma interface muito fácil de utilizar com menus de navegação claros e um processo de configuração simples.

Vamos mergulhar profundamente em algumas das características mais proeminentes do PureVPN.

Encriptação de segurança no seu melhor

Uma das características mais notáveis da PureVPN reside na capacidade de encriptação, que assegura que todos os dados digitais enviados e recebidos pelos seus utilizadores são completamente encriptados.

Desta forma, torna-se virtualmente impossível aos hackers e outros atores maliciosos acederem ou intercetarem as informações do utilizador. Além disso, a PureVPN também oferece uma funcionalidade de "kill switch" que desligará automaticamente o utilizador da Internet se a nossa ligação ficar comprometida.

Evitar a censura e os bloqueios online

A PureVPN também protege os seus clientes da vigilância online e da censura governamental, permitindo-lhes aceder a websites, serviços e conteúdos que de outra forma poderiam estar bloqueados ou indisponíveis na nossa região. Também oferece múltiplas opções de protocolo para assegurar a ligação mais segura possível.

Além disso, a PureVPN permite aos seus clientes forjar o próprio endereço IP e localização, fazendo parecer que estão localizados num país diferente.

Aceda a múltiplas bibliotecas de streaming

Se adora o stream de conteúdo online, então sabe como pode ser frustrante quando os seus programas ou filmes favoritos não estão disponíveis no seu país.

Neste caso, a PureVPN pode ajudar a dar a volta ao assunto pois fornece o acesso a múltiplas bibliotecas de streaming de todo o mundo. logo, com a PureVPN, vamos poder aceder a sites de streaming populares como:

Netflix,

Hulu,

BBC iPlayer,

Amazon Prime Video,

Peacock

e muitos mais.

Complementos Premium da PureVPN

A PureVPN oferece uma variedade de complementos premium para complementar a nossa experiência com a VPN. Aqui estão alguns dos mais recentes complementos:

Palavras-passe fortes e conta segura com PureKeep,

Proteja os seus meios de comunicação social e escolhas de privacidade com o PurePrivacy,

Bloqueie o seu armazenamento em cofres com o PureEncrypt

Subscreva hoje a PureVPN

Portanto, se procura uma forma de passar o seu Ano Novo com um grande estrondo, não procure mais do que a PureVPN. Aproveite este desconto com a promoção exclusiva da PureVPN - plano de 5 anos a 89% de desconto - $74,95, $1,24/mês.

Feliz Ano Novo e feliz streaming!