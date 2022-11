Gráfica gaming chinesa MTT S80 custa 423 dólares e já traz uma motherboard ASUS

Recentemente informámos que a China apostou agora mais forte no setor das placas gráficas para computador dedicadas ao setor gaming, com a sua nova GPU Moore Threads S80 ou MTT S80. As informações mostram que este chip já oferece um desempenho parecido aos equipamentos que se encontram atualmente no mercado.

Agora já são conhecidos mais detalhes desta MTT S80, nomeadamente o preço. E de acordo com os dados revelados, a nova gráfica vai custar cerca de 423 dólares e já traz uma motherboard ASUS gratuita.

GPU chinesa MTT S80 custa 423 dólares e traz motherboard ASUS

Finalmente já sabemos uma das informações que não havia sido revelada na altura em que escrevemos sobre a primeira placa gráfica gaming de computador da China, ou seja, o preço. De acordo com os dados agora revelados, a Moore Threads S80 (MTT S80) já foi encontrada à venda por um preço de 423 dólares. E se considerarmos que o seu desempenho se encontra entre a GeForce RTX 3060 e a GeForce RTX 3060 Ti da Nvidia, então este é realmente um preço bastante apelativo para os consumidores.

A venda pode já ser encontrada através do site JD.com onde esta GPU surge com um preço de 2.999 yuans, algo como 423 dólares, sem IVA. Mas uma das surpresas animadoras é que esta placa grafica traz consigo uma motherboard gratuita. Essa motherboard é uma ASUS TUF Gaming B660M-Plus D4 que, na mesma loja, custa 1.029 yuans, cerca de 146 dólares. Assim, se deduzirmos esse valor à MTT S80, podemos dizer que a gráfica sai ao consumidor algo como 277 dólares, sem impostos.

No entanto, no momento, existem algumas limitações. Segundo os detalhes revelados, esta GPU ainda só está preparada para executar corretamente alguns títulos, como os que vemos na imagem abaixo. Mas a empresa garante que se encontra a trabalhar com grandes nomes com populares motores gráficos, como Unity e Unreal Engine de modo a oferecer suporte a mais jogos.

Esta é a primeira placa gráfica gaming equipada com interface PCIe Gen 5.0 x16 com capacidade bidirecional de transferência de dados de 128 GB/s. Vem equipada com 3 portas DisplayPort 1.4a e uma HDMI 2.1, suporta uma taxa de atualização 1080p a 360 Hz e ainda gráficos com uma resolução 8K.