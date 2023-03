Tal como o faz em muitas outas áreas, a Samsung tem também uma presença importante com as suas Galaxy SmartTag. Estas foram lançadas há alguns anos e desde esse momento não receberam qualquer atualização. Isso poderá mudar em breve com uma novidade que a Samsung está a preparar.

Tal como outras propostas presentes no mercado, também as Galaxy SmartTag da Samsung são dedicadas a ajudar os utilizadores a encontrar os seus objetos. Estas têm alguns extras, como a integração com o ecossistema da empresa e o controlo de dispositivos.

Apesar de terem sido apresentadas ao público em 2021, não tiveram qualquer atualização ou novidades desde esse momento. Mostraram a sua utilidade desde o primeiro momento, mas espera-se que evoluam e que recebam novas funcionalidades e melhorias, que sabem ser necessárias.

Esse momento parece agora destinado a acontecer, segundo informações que estão a ser avançadas. A nova versão das Galaxy SmartTag espera-se que surjam ainda em 2023, quando os novos Galaxy Fold 5 e Flip 5 forem revelados ao mundo. Nessa altura mais dispositivos vão também ser revelados aos utilizadores.

Do que foi revelado, por fontes próximas ao processo, este momento deverá acontecer no terceiro trimestre de 2023. Ainda não se conhecem as novidades que vão ser integradas, mas há algumas lógicas, como a melhoria do alcance ou medidas de segurança melhoradas para prevenir rastreio não autorizado.

Curiosamente, e ao contrário do que poderia parecer lógico, estas novas Galaxy SmartTag não vão focar-se em concorrer com a proposta da Apple. Estas vão certamente procurar bater-se com uma proposta que a Google estará a preparar para apresentar também em 2023.

Estas são boas notícias para a Samsung e para os seus utilizadores, que assim recebem uma atualização necessária. As novas Galaxy SmartTag prometem muitas novidades, num mercado cada vez mais ativo e com funcionalidades esperadas e cada vez mais bem definidas.