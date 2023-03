Gosta de apostar online? Saiba como encontrar os maiores bónus

Se gosta de apostar online, é importante saber quais as casas que se enquadram mais nas expectativas e que dão mais vantagens. Hoje trazemos algumas dicas para que possa conhecer os sites mais adequados para si, com informações importantes para quem quer aumentar as suas hipóteses de ganhar.

Apostar online, uma tendência em crescimento

Existem imensas restrições relativamente a jogos de azar em todo o mundo, com proibições rígidas em muitos países e com acesso muito restrito. Assim, apostar online é uma forma de exercer essa paixão sem infringir nenhuma lei.

Em Portugal, foi aprovado o Decreto-Lei n.º 66/2015, de 29 de abril, que permite atribuir uma licença de exploração mediante condições muito restritas. Já, por exemplo, no Brasil a lei 13756 de dezembro de 2018 determina que as apostas são permitidas, desde que não haja pontos de venda físicos e que o domínio das plataformas usadas seja de outros países.

Assim, apostar online tornou-se numa possibilidade legal, muito cómoda, e parece que é uma moda que veio para ficar.

Afinal, o que são bónus para quem quer apostar online?

Os bónus são incentivos dados pelas casas de apostas para atrair novos clientes. Esses bónus podem ser de vários tipos:

Bónus de primeiro depósito : ganha um adicional proporcional ao valor que depositou pela primeira vez;

: ganha um adicional proporcional ao valor que depositou pela primeira vez; Bónus sem necessidade de depósito : um tipo mais raro, mas que algumas casas dão para que novos apostadores experimentem;

: um tipo mais raro, mas que algumas casas dão para que novos apostadores experimentem; Rodadas grátis: quase todas as casas oferecem jogos de casino e esse tipo de bónus refere-se a partidas que pode jogar sem pagar.

É importante lembrar que todas as casas possuem exigências para ter acesso a esses bónus, assim como aos ganhos obtidos com as suas apostas. Essas regras são chamadas de requisitos e rollovers, que variam consoante a casa de apostas. Porém, geralmente, referem-se a quantidades de vezes que tem que jogar e de investimento em dinheiro que precisa fazer num prazo determinado.

Que casas dão maiores bónus?

Depois de uma introdução à forma de funcionamento dos bónus, passemos a uma lista com algumas opções para quem gosta de apostar online.

Por questões legais, os sites têm restrições de acesso dependendo do país de onde está a ser feito o acesso. Como sabemos, no online as "fronteiras" são facilmente contornáveis, mediante o simples uso de uma VPN. Assim, poderá ficar ao critério de cada utilizador a possibilidade de usar determinado site e a forma de como lhe poderá aceder.

Assim, com algumas considerações, poderá decidir qual se encaixa mais no seu perfil de apostador.

Betano : a Betano é uma casa de apostas mais conhecidas nos países de língua portuguesa, principalmente por estar legalizada em Portugal e no Brasil. Tem apostas desportivas, eventos ao vivo e muitos jogos clássicos e temáticos de casino. O bónus de boas-vindas é de 100% até 200€ (ou 600 reais), além de 25 giros gratuitos para aproveitar assim que faz o registo. O rollover é de 5 vezes para apostas desportivas, e de 12,5 vezes para os jogos do casino.

: a Betano é uma casa de apostas mais conhecidas nos países de língua portuguesa, principalmente por estar legalizada em Portugal e no Brasil. Tem apostas desportivas, eventos ao vivo e muitos jogos clássicos e temáticos de casino. O bónus de boas-vindas é de 100% até 200€ (ou 600 reais), além de 25 giros gratuitos para aproveitar assim que faz o registo. O rollover é de 5 vezes para apostas desportivas, e de 12,5 vezes para os jogos do casino. Galera.bet : é uma casa de apostas que, embora permita jogadores portugueses, a moeda utilizada é o Real. Como bónus de boas-vindas, pode ganhar 100% até R$200,00 para apostar em desportos ou jogar no casino. Enquanto isso, a aposta mínima é de R$20 e o rollover é de 12 vezes o valor do depósito mais o bónus.

: é uma casa de apostas que, embora permita jogadores portugueses, a moeda utilizada é o Real. Como bónus de boas-vindas, pode ganhar 100% até R$200,00 para apostar em desportos ou jogar no casino. Enquanto isso, a aposta mínima é de R$20 e o rollover é de 12 vezes o valor do depósito mais o bónus. 188bet : a 188bet é uma casa de apostas muito popular no Brasil, embora não tenha licença para Portugal. Além de oferecer apostas desportivas de diversas modalidades, também possui uma sessão de casino completa com jogos de mesa clássicos, jackpots, slots machines e muitos outros onde se pode divertir e ganhar dinheiro... ou perder. No que diz respeito aos bónus, a 188bet dá 100% de bónus de boas-vindas até R$200. Assim, para poder usufruir do bónus, é necessário que a soma do bónus e o depósito sejam apostados 5 vezes em rodadas com odds 2,00 ou mais.

: a 188bet é uma casa de apostas muito popular no Brasil, embora não tenha licença para Portugal. Além de oferecer apostas desportivas de diversas modalidades, também possui uma sessão de casino completa com jogos de mesa clássicos, jackpots, slots machines e muitos outros onde se pode divertir e ganhar dinheiro... ou perder. No que diz respeito aos bónus, a 188bet dá 100% de bónus de boas-vindas até R$200. Assim, para poder usufruir do bónus, é necessário que a soma do bónus e o depósito sejam apostados 5 vezes em rodadas com odds 2,00 ou mais. Stake : outra ótima opção é a Stake, também disponível no Brasil, é uma das mais recentes casas de apostas online, adequada principalmente para quem prefere apostar com criptomoedas. Porém, essa não é a única forma de pagamento, uma vez que os meios convencionais continuam disponíveis. No que diz respeito aos bónus, a Stake oferece 100% até R$1000, em 40 vezes somando o bónus mais o depósito.

: outra ótima opção é a Stake, também disponível no Brasil, é uma das mais recentes casas de apostas online, adequada principalmente para quem prefere apostar com criptomoedas. Porém, essa não é a única forma de pagamento, uma vez que os meios convencionais continuam disponíveis. No que diz respeito aos bónus, a Stake oferece 100% até R$1000, em 40 vezes somando o bónus mais o depósito. Betfair : em funcionamento desde 2000, a Betfair é bastante popular entre os apostadores. Com jogos de casino, eventos ao vivo e apostas desportivas referentes aos campeonatos mais famosos do mundo, é uma boa alternativa para qualquer apostador. Além disso, a Betfair oferece 35 giros grátis e 300% de bónus de primeiro depósito até 300€, sendo a aposta mínima de 10€ e o rollover de 15 vezes.

: em funcionamento desde 2000, a Betfair é bastante popular entre os apostadores. Com jogos de casino, eventos ao vivo e apostas desportivas referentes aos campeonatos mais famosos do mundo, é uma boa alternativa para qualquer apostador. Além disso, a Betfair oferece 35 giros grátis e 300% de bónus de primeiro depósito até 300€, sendo a aposta mínima de 10€ e o rollover de 15 vezes. Bet365: foi uma das primeiras casas de apostas online a ganhar popularidade no Brasil. Oferece um bónus de boas-vindas de 100% até 100€, com rollover de 3 vezes o valor do bónus mais o depósito. Além disso, os odds mínimos aceites pela Bet365 são de 1,20 para ter direito ao presente.

Dica para encontrar as melhores casas de apostas online

Uma dica essencial para quem gosta de apostar online é pesquisar por avaliações e informações em sites comparadores de casas de apostas online. São plataformas especializadas em comparar as principais características entre os casinos online, como bónus, aposta mínima, rollovers, formas de pagamento, entre outros.

Por isso, pesquisar nesses comparadores é a melhor forma de garantir a melhor escolha na hora de apostar online. Entre os principais e melhores sites desse tipo, podemos citar:

Cassino.org

Oddspedia

Sporty Trader

Aposta Legal

Assim, com a ajuda desses comparadores, poderá decidir qual a melhor para si de forma mais sustentada e com mais confiança.

Tem outras dicas? Deixe-as em comentário.