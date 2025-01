MEO sem box? Sim é possível e não falamos de TDT

Sim, é possível ter Televisão sem box e não falamos da TDT (Televisão Digital Terrestre)! Atualmente, com os serviços que os utilizadores têm disponíveis, há quem opte por adquirir apenas pacotes com Internet e subscrever serviços de streaming. Mas também há apps para a TV que "substituem" as box do operador.

APP TV MEO para TVs Samsung

O MEO continua a sua trajetória de inovação e sustentabilidade ao disponibilizar o seu serviço de televisão diretamente nas Smart TVs Samsung, sem necessidade de box.

O MEO expande a compatibilidade do seu serviço, eliminando a necessidade de um equipamento físico adicional, reforçando o seu compromisso com a sustentabilidade e a desmaterialização. Esta iniciativa representa um marco significativo na colaboração entre as duas marcas, proporcionando aos consumidores uma experiência mais simples, intuitiva e eficiente.

Graças à tecnologia avançada das Smart TVs Samsung, como os modelos OLED e NEO QLED, a APP TV MEO permite aos utilizadores aceder a todos os conteúdos e funcionalidades da televisão MEO com a mesma qualidade e interatividade, utilizando apenas a televisão, sem a necessidade de equipamentos adicionais.

Um número crescente de clientes MEO tem optado por esta solução, refletindo a ampla aceitação e os benefícios concretos proporcionados pela desmaterialização. Uma abordagem que segue as tendências de outras indústrias, como a dos telemóveis, onde a dependência de materiais físicos tem sido reduzida para oferecer soluções mais eficientes e ecológicas.

A disponibilização da APP TV MEO nas Smart TVs Samsung consolida o MEO como líder do setor, garantindo experiências personalizadas e flexíveis, adaptadas às necessidades e aos comportamentos do consumidor moderno.

A Samsung, líder em tecnologia de televisores, continua a investir na evolução das suas Smart TVs, equipando-as com recursos avançados que promovem uma integração perfeita com serviços como o do MEO. Esta parceria reforça o compromisso das duas marcas em proporcionar soluções que combinam inovação tecnológica e responsabilidade ambiental.