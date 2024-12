Proud Dad Simulator, como deixar um pai orgulhoso

Os estúdios indie Bitmeister Ink, compostos por três amigos, preparam-se para lançar um jogo que promete deixar os seus pais orgulhosos: Proud Dad Simulator. Um título diferente que pode vir a ser uma ótima surpresa em 2025.

Proud Dad Simulator... para deixar o seu pai com orgulho em si!

Repleto de afirmações hilariantes e muita diversão frenética através de vários micro jogos (serão mais de 10 micro jogos distintos), Proud Dad Simulator é um jogo que certamente oferecerá uma mistura única de humor e nostalgia a todos os jogadores.

Proud Dad Simulator oferece o pai amoroso que o jogador gostaria de ter enquanto crescia!

Basta clicar em Pai para receber uma afirmação e depois mergulhar mais fundo neste jogo estilo clicker para desbloquear micro jogos e recolher todas as conquistas.

Esteja a trabalhar no seu acesso à faculdade, ou a discutir fortemente com o seu chefe, a estacionar o carro em paralelo na perfeição ou apenas aproveitando o seu hobby favorito, Proud Dad Simulator surge com a afirmação positiva que o nosso personagem tanto deseja e precisa.

Os cenários são variados e, em todos os casos a aprovação do "pai do jogador" é o objetivo.

Um jogo diferente, com uma temática bastante curiosa. Proud Dad Simulator poderá não vir a ganhar um dos prémios GOTY (Game of the Year) mas será certamente um título a ter debaixo de olhos para quem procura experiencias diferenciadas.

Já se perguntou como é ter um Pai orgulhoso? Bem, não se questione mais. Jogue Proud Dad Simulator :-)!