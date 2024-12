Materiais críticos para as baterias de veículos elétricos podem enfrentar escassez até 2030

A transição global para os veículos elétricos (VE) está constantemente a acelerar. Mas um relatório recente alerta para uma pressão significativa na cadeia de fornecimento dos materiais críticos necessários para baterias até 2030.

As vendas de VEs deverão aumentar de 4,5 milhões de unidades em 2023 para 28 milhões anuais até ao final da década. Este crescimento sem precedentes irá intensificar a procura por materiais essenciais, como lítio, manganês de alta pureza e grafite.

De acordo com um relatório da McKinsey, embora as baterias de fosfato de ferro e lítio (FFL) reduzam a dependência de materiais mais escassos, como o cobalto e o níquel, continuam a depender fortemente de lítio, manganês e grafite.

A adoção crescente de baterias FFL alivia parte da pressão, mas não resolve totalmente os desequilíbrios na cadeia de fornecimento. Além disso, a extração e o processamento destes materiais representam cerca de 40% das emissões totais associadas a uma bateria de VE. O relatório da McKinsey destaca a importância de reduzir estas emissões, especialmente nas fases iniciais da cadeia de valor.

Obter materiais de fornecedores comprometidos com o uso de combustíveis e fontes de energia de baixa emissão poderia reduzir as emissões na mineração e no refinamento em até 80%. No entanto, é crucial equilibrar esta meta com a necessidade de reduzir custos, considerando a pressão de rentabilidade que a indústria de baterias enfrenta atualmente.