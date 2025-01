Os carros elétricos perdem autonomia no inverno? Um novo teste mostra a verdade

Os carros elétricos estão a conquistar o mercado, mas há ainda muitos pormenores que os consumidores desconhecem. A questão da autonomia traz ainda muitas dúvidas e em particular o desempenho no inverno. Um novo teste trouxe mais informação e mostrou quais os que têm melhor autonomia face ao prometido pelas marcas.

Elétricos perdem autonomia no inverno?

Como se sabe, um dos maiores testes dos carros elétricos é a autonomia que oferecem em condições reais de estrada durante os meses de inverno. O Winter Range Test anual realizado na Noruega revelou quantos modelos elétricos de diferentes segmentos funcionam em condições de clima frio.

Em particular, embora alguns modelos oferecessem uma gama muito próxima dos dados de fábrica, alguns ficaram muito aquém das expectativas. Os resultados são interessantes e mostram uma realidade em alguns casos muito diferentes do que as marcas anunciam e usam como argumentos de venda.

Conforme os resultados obtidos nos testes, o Tesla Model 3 (LR RWD) prometia uma autonomia de 702 km segundo os dados de fábrica. Este carro elétrico apresentou um desvio de 24 por cento ao oferecer uma autonomia de 531 km em condições de clima frio.

Winter Range Test - resultados Polestar 3 – 531 km (WLTP: 560 km, desvio de 5%)

Tesla Model 3 LR RWD – 531 km (WLTP: 702 km, desvio de 24%)

Porsche Taycan – 499 km (WLTP: 592 km, desvio de 16%)

Kia EV3 – 499 km (WLTP: 590 km, desvio de 15%)

BYD Tang – 482 km (WLTP: 530 km, desvio de 9%)

Audi Q6 e-tron – 481 km (WLTP: 616 km, desvio de 22%)

VW ID.7 GTX Tourer – 440 km (WLTP: 571 km, desvio de 23%)

Peugeot E-3008 – 347 km (WLTP: 510 km, desvio de 32%)

Teste aos carros mostram verdade das marcas

Embora o Polestar 3 tenha entrado no teste com um alcance declarado de 560 km, tornou-se um dos modelos com melhor desempenho com 531 km. Em particular, atingir o valor WLTP com apenas um desvio de 5% mostra que o veículo oferece um desempenho muito estável em condições de inverno.

Além disso, os resultados de alguns modelos foram muito dececionantes. O Volkswagen ID.7 GTX Tourer oferecia uma autonomia 23% inferior aos dados de fábrica e podia percorrer apenas 440 km. O Peugeot E-3008 foi o modelo que sofreu a maior perda da lista, com um desvio de 32 por cento.

Os resultados provaram mais uma vez que os carros elétricos podem sofrer mais perda de autonomia do que o esperado em condições de tempo frio. Especialmente os modelos com baterias de alta capacidade podem oferecer um alcance aceitável mesmo nos meses de inverno.