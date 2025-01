Nothing procura investimento de 100 milhões para crescer, expandir-se e lançar um flagship

Desde que foi lançada em 2021 que a Nothing se mostra como uma das mais interessantes fabricantes de smartphones. As suas propostas ainda não cobrem todo o mercado e nem estão em todos os mercados. Agora, a marca de Carl Pei quer cativar investimento para crescer, expandir-se e lançar um flagship.

Carl Pei continua a dar passos para um crescimento orgânico que apoie a expansão internacional definitiva da Nothing. Não é em vão, embora a empresa britânica tenha smartphones muito atrativos como o Nothing Phone (2a) Plus, ainda falta no seu catálogo um flagship que o próprio CEO confirmou para este ano de 2025.

Não sabemos se será o Nothing Phone (3) que vazou nos últimos dias e semanas. O que é público e notório é que o fabricante precisa de dinheiro para realizar estes projetos e continuar a crescer tanto em imagem como em capacidade de produção. Isso leva Carl Pei e o seu pessoal a preparar uma nova ronda de financiamento que deveria atingir pelo menos 100 milhões de dólares.

Esta informação foi publicada pela Bloomberg, pelo que considerada fiável. Foi o conhecido Mark Gurman, também uma fonte com provas dadas, que fez a publicação, que deverá em breve ser usada na gestão mediática do executivo nascido em Pequim e agora CEO da Nothing.

A Nothing procura financiamento para um projeto de crescimento orgânico muito mais ambicioso. Querem angariar 100 milhões de dólares para invadir os Estados Unidos, expandir com outros tipos de dispositivos e apresentar-nos um telemóvel ‘flagship’ que os ajude a melhorar a imagem da sua marca.

Após ter angariado até 96 milhões de dólares em 2023, parece que a Nothing quer agora angariar um valor mais elevado. Isso irá apoiar uma sólida expansão internacional e alcançar uma maior reputação de marca. Para isso, é fundamental estar no pódio da indústria, pelo que a Nothing prepara um flagship. O próprio Carl Pei confirmou recentemente num e-mail circular interno enviado aos seus funcionários.

No geral, a empresa está bem. Em 2024 duplicou o seu volume de negócios para 500 milhões de dólares, tendo vendido 7 milhões de dispositivos. Apresentando um volume de negócios de cerca de mil milhões de dólares no total desde começou em 2021. Aumentar a sua presença nos Estados Unidos e expandir-se para novos mercados e outros tipos de dispositivos também está no roteiro de Carl Pei.