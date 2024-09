Para alguns utilizadores, o Ecrã Principal tem de estar organizado por pastas, dispondo as aplicações por categorias e facilitando a acessibilidade. No guia de hoje, mostramos-lhe como remover o nome das pastas de aplicações no iOS 18.

O Ecrã Principal fica mais harmonioso e organizado, quando as aplicações estão dispostas por pastas. Ainda que possa parecer um capricho, há utilizadores que procuram organizar o seu smartphone desta forma, distribuindo as apps por categorias - para alguns, até as cores importam.

O iOS 18 chegou há alguns dias e trouxe consigo a possibilidade de personalizar o iPhone à medida de cada utilizador, inclusivamente neste campo visual.

Depois das pastas, uma das coisas que procurei fazer, após a atualização do iOS 18, foi eliminar os nomes das pastas, pois pesam no ecrã, sem necessidade. Agora, mostro-lhe duas formas de removê-los: uma nativa e outra que contorna a predefinição da Apple.

Veja como remover o nome das pastas de aplicações no iOS 18

De forma nativa

Para remover o nome das pastas das aplicações, basta personalizar o seu Ecrã Principal, aumentando os ícones:

Desbloqueie o iPhone Pressione continuamente o numa área "limpa" do ecrã até os ícone e widgets começarem a tremer Clique em "Editar", no canto superior esquerdo Selecione "Personalizar" Altere para "Grande"



Desta forma, os ícones serão redimensionados e os nomes das pastas, bem como o dos widgets, desaparecerão.

Contornando a predefinição da Apple

Caso queira manter os ícones com o tamanho regular, pode "enganar" o sistema, através de um símbolo Braille Unicode:

Copie o conteúdo invisível que está entre parênteses [⠀] Selecione a pasta e clique continuamente no nome até ficar editável Clique no "x", para eliminar o nome que ela tiver Cole o conteúdo invisível que copiou, em primeiro lugar





Desta forma, o sistema vai interpretar que adicionou um nome à pasta, mas, por ser invisível, ela ficará sem nome:

Aqui ficam duas formas de como remover o nome das pastas de aplicações no iOS 18. Deste modo, poderá construir um Ecrã Principal visualmente mais apelativo, menos pesado.