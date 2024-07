Luzes do painel do carro: o que significa cada cor?

Os carros possuem um painel onde os condutores têm vários tipos de informação. Além da velocidade, horas, consumo... por vezes também aparecem uns símbolos, que podem aparecer em diferentes cores. Descubra hoje o que significa cada cor do painel de informação do seu carro.

Os carros estão equipados com as mais diversas tecnologias. Hoje em dia o painel de instrumentos do seu carro alerta-o para eventuais problemas, mas é preciso que saiba o que significa.

Há 3 tipos de cores: verde, amarela e vermelha

As luzes do painel são uma boa forma de rapidamente o condutor perceber o que se passa com o seu veículo. As luzes do painel estão normalmente divididas em três categorias de cores: verde, amarelo ou laranja e vermelho. Cada cor tem o seu significado.

Luzes verdes : indicam que um determinado sistema está ativo. Estas luzes indicam que o sistema está a funcionar corretamente e não qualquer tipo de problema.

: indicam que um determinado sistema está ativo. Estas luzes indicam que o sistema está a funcionar corretamente e não qualquer tipo de problema. Luzes amarelas ou laranjas : indicam que há um problema, mas não é um problema grave. No entanto, existindo um aviso, é melhor ver o mais rápido possível a resolução do mesmo. Por exemplo, pode aparecer a verificação do motor ou a luz do óleo.

: indicam que há um problema, mas não é um problema grave. No entanto, existindo um aviso, é melhor ver o mais rápido possível a resolução do mesmo. Por exemplo, pode aparecer a verificação do motor ou a luz do óleo. Luzes vermelhas: são aquelas que ninguém quer ver. São as mais críticas e indicam um problema grave que requer atenção imediata. Alguns exemplos de luzes vermelhas incluem a luz do travão ou a luz da temperatura do motor.

Por exemplo, se a luz do motor apareceu no painel do seu carro pode tratar-se de algo grave ou então um erro temporário.

O facto deste indicador ter aparecido, pode dever-se ao seguinte:

Injetores entupidos

Velas de ignição danificadas ou em mau estado

Válvula EGR danificada e/ou entupida

Sensor de temperatura em mau estado

Catalisador entupido

Erro na centralina

Sensor de oxigénio (sonda lambda) danificado

Falha genérica de um sensor

Pode saber mais aqui.