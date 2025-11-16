PplWare Mobile

Mais do que neutro, este carro a combustão interna quer ser negativo em carbono…

· Motores/Energia 6 Comentários

Imagem: Mazda

Neste artigo: , , , ,

Acompanhe o Pplware no Google Notícias

Propor Revisão Proponha uma correção, faça uma sugestão

Autor: Ana Sofia Neto

  1. Eu says:
    16 de Novembro de 2025 às 14:34

    Neutro, né?
    A origem desse “novo” combustível deve ter sido criado com varinhas mágicas.
    E os lubrificantes, e tal? Vieram do espaço transportados pelo”não sei o quê” Lotus.

    Responder
  2. VAOpoK says:
    16 de Novembro de 2025 às 14:42

    Ainda haverão carros novos a combustão daqui a 100 anos. O ser humano adora carros a sério.

    Os elétricos foram uma moda de 15 anitos.

    Responder
  3. Max says:
    16 de Novembro de 2025 às 15:16

    Isto é como as casas de alta costura quando fazem as passagens de modelos – serve para mostrar o que são capazes de fazer. Pintando as top models em vez de as vestir resulta na mesma. O dinheiro não vem das roupas que são expostas nas passerelles, feitas para as top models mas que não servem às pessoas normais.
    Aqui é igual – a Mazda não vai criar tanques de microalgas para produzir “1 litro de combustível a partir de um tanque de 1000 litros em cerca de duas semanas”. É só para mostrar o que é capaz de fazer – por isso comprem-lhe os carros que põe à venda.

    Responder

Deixe um comentário

O seu endereço de email não será publicado.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title="" rel=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

Aviso: Todo e qualquer texto publicado na internet através deste sistema não reflete, necessariamente, a opinião deste site ou do(s) seu(s) autor(es). Os comentários publicados através deste sistema são de exclusiva e integral responsabilidade e autoria dos leitores que dele fizerem uso. A administração deste site reserva-se, desde já, no direito de excluir comentários e textos que julgar ofensivos, difamatórios, caluniosos, preconceituosos ou de alguma forma prejudiciais a terceiros. Textos de caráter promocional ou inseridos no sistema sem a devida identificação do seu autor (nome completo e endereço válido de email) também poderão ser excluídos.

PUB

Newsletter Pplware

Newsletter Pplware

Questão Semanal

Deveria haver uma marca obrigatória em todas as imagens geradas por IA?

Ver Resultados

Loading ... Loading ...

Arquivo de Questões

PUB

Velocímetro Pplware

Velocímetro do Pplware

Teste a velocidade da sua Internet

RSS Últimas do Fórum

Categorias

Arquivo

Canal de Youtube

Range Rover Sport Dragon Challenge

A viagem de 1400 km até ao mar

Google Pay para Compras com ajuda da IA