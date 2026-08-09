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O maior problema do Linux não é o sistema. É a comunidade…

· Linux 3 Comentários

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Autor: Rui Neto

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  1. Nunes says:
    9 de Agosto de 2026 às 11:40

    Outros problemas são os pequenos bugs que surgem do nada e a dificuldade encontrar certos drivers funcionais, mas a verdade é que o linux tem melhorado muito nestes aspectos com o decorrer dos anos.

    A meu ver, o Linux devia ter distros ao estilo Android que fossem extremamente fáceis de usar e simples de instalar e assim ia acabar de vez com o Windows.

    Responder
    • Sail says:
      9 de Agosto de 2026 às 12:14

      Pois mas o android tem mais malware que o Windows.O Linux é fácil de usar pois como utilizador posso dizer que mal uso a linha de comandos. Um utilizador pode usar o Linux sem nunca usar a linha de comandos.

      Responder
  2. utherzzao1 says:
    9 de Agosto de 2026 às 14:46

    Cantavam de peito cheio…mas afinal o Linux também tem vulnerabilidades.

    Responder

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