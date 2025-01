Oracle e Microsoft estão alegadamente em conversações para adquirir o TikTok

A Oracle e um grupo de investidores, incluindo a Microsoft, estão em negociações para assumir o controlo das operações globais do TikTok. Este acordo permitiria à ByteDance manter uma participação minoritária no TikTok, enquanto "o algoritmo da aplicação, a recolha de dados e as atualizações de software seriam supervisionados pela Oracle".

O objetivo é reduzir ao mínimo a propriedade chinesa

A infraestrutura de servidores da Oracle já é uma parte fundamental do funcionamento do TikTok. De acordo com fontes anónimas citadas pela NPR, a Oracle teria como função "monitorizar e supervisionar o que se passa no TikTok", sendo o principal objetivo do acordo "reduzir ao mínimo a propriedade chinesa".

O papel da Microsoft neste processo permanece pouco claro, além de estar "envolvida nas conversações". Recorde-se que a empresa esteve anteriormente associada à Oracle e à Walmart numa tentativa, em 2020, de adquirir o TikTok, uma proposta que o co-fundador da Microsoft, Bill Gates, chegou a descrever como "um cálice envenenado".

Desta vez, o Walmart aparentemente não está envolvido, tendo desistido devido ao "preço estimado" da aplicação.

Trump sugeriu adquirir 50% do TikTok

Estas negociações surgem após o ex-Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ter emitido uma ordem executiva que concedeu ao TikTok e a outras empresas um prazo de 75 dias para evitar sanções relacionadas com a exigência de desinvestimento da ByteDance nos Estados Unidos.

Trump chegou a sugerir a possibilidade de uma "joint venture" em que os Estados Unidos deteriam 50% da empresa.

