Começou a loucura do TikTok? iPhones com a app instalada custam milhares de dólares

O TikTok tem estado no centro das atenções nos EUA e no resto do planeta. Esta rede social foi banida nos EUA, deixando os utilizadores sem acesso. A somar a isso as suas apps foram removidas das lojas da Apple e da Google. Agora, e como resultado, há iPhones com a aplicação a serem vendidos a preços verdadeiramente astronómicos.

No passado fim de semana a aplicação TikTok foi temporariamente banida nos EUA, deixando milhões de pessoas irritadas porque uma das suas aplicações favoritas ficou inacessível durante algumas horas. Isso aparentemente foi apenas o início e o processo continuou depois.

Pouco depois, Donald Trump assinou uma ordem executiva para adiar por 75 dias a proibição da aplicação nos Estados Unidos. Quando todos pensavam que tanto a Apple como a Google iriam restabelecer a aplicação TikTok nos EUA nas suas lojas, isso não aconteceu. Assim, quem apagou a aplicação ou teve o telefone avariado não terá opção nos Estados Unidos de a descarregar nas lojas oficiais de aplicações.

Isto deu origem a um curioso mercado de segunda mão, no qual muitas pessoas vendem os seus telemóveis por milhares de dólares no eBay ou no Facebook Marketplace. Neste cenário, e à boa maneira americana, há pessoas que conseguem vender os seus próprios smartphones com a aplicação TikTok instalada por milhares de dólares.

São, na sua maioria, iPhones que já têm o TikTok instalado, e outras aplicações da ByteDance que foram banidas temporariamente. Embora praticamente não haja vendas destes iPhones, há alguns muito otimistas que pedem milhares de dólares por um iPhone 14 Pro Max com TikTok instalado.

De qualquer forma, muitas das listagens, e existem milhares, vendem geralmente o iPhone relevante com a aplicação TikTok instalada por cerca de 50.000 dólares. Estes vendedores não podem repor o telemóvel para as definições de fábrica para o vender porque, caso contrário, o TikTok também seria eliminado, pelo que muitos devem eliminar os seus dados pessoais manualmente.

Seja como for, mais cedo ou mais tarde o TikTok poderá regressar às lojas de aplicações da Google e da Apple a qualquer momento, pelo que este tipo de vendas têm os dias contados. Ainda assim, fica clara a dependência de muitos utilizadores desta rede social e do que estas oferecem.