TikTok anunciou o regresso aos EUA… proibição durou pouco, graças a Donald Trump

Em menos de 24 horas, a rede social chinesa, TikTok, passou do desaparecimento das lojas de aplicações ao anúncio do seu regresso aos Estados Unidos. Quem manda é Donald Trump!

Trump diz que gosta do TikTok...

Esta manhã acordámos com a confirmação do veto do TikTok nos Estados Unidos.

Pouco depois das 22 horas, as pessoas que entraram na rede social chinesa a partir dos EUA depararam-se com a mensagem “Sorry, TikTok is not available at this time”, em conformidade com a aplicação da lei “Protecting Americans from Applications Controlled by Foreign Adversaries Act”.

Foi a crónica de uma morte anunciada, depois de a plataforma chinesa ter atingido o Supremo Tribunal ao tentar contestar esta nova legislação aprovada no ano passado e assinada pelo presidente cessante, Joe Biden, alegando que vai contra a Primeira Emenda.

No entanto, tudo apontava mais para um até breve do que para um adeus definitivo. A razão? A vontade do novo presidente de tirar o TikTok deste impasse.

Donald Trump toma posse amanhã, dia 20 de janeiro, mas nem era preciso esperar até amanhã. Foi ainda mais rápido do que se pensava!

TikTok está a restabelecer o serviço

Tal como o TikTok comunicou nas suas redes sociais, de acordo com os seus fornecedores de serviços, o TikTok está a restabelecer o serviço.

E agradecem ao novo presidente:

Agradecemos ao Presidente Trump por proporcionar a clareza e a garantia necessárias aos nossos prestadores de serviços de que não sofrerão sanções por fornecerem o TikTok a mais de 170 milhões de americanos e permitirem que mais de 7 milhões de pequenas empresas prosperem.

O TikTok explica que esta medida é “uma forte defesa da Primeira Emenda e contra a censura arbitrária” e manifesta a sua vontade de trabalhar com o Presidente Trump para “encontrar uma solução a longo prazo que permita ao TikTok permanecer nos Estados Unidos”.

Há alguns dias, foi o próprio Trump que explicou, numa entrevista telefónica à NBC, que “muito provavelmente” concederia ao TikTok um adiamento de 90 dias para que a ByteDance tivesse tempo suficiente para encontrar um comprador que desbloqueasse a sua situação espinhosa de acordo com os regulamentos em vigor.

No entanto, o iminente presidente dos Estados Unidos fez saber que tornaria esta notícia pública amanhã, segunda-feira. O TikTok antecipou a notícia ao mencionar a colaboração do presidente eleito oferecendo garantias para restaurar o serviço sem consequências legais, mas seria normal que Trump aproveitasse a sua tomada de posse para fazer uma declaração sobre o assunto.

Embora a situação da rede social chinesa nos EUA continue crítica, a chegada de Trump à presidência é volte face nas relações com a rede chinesa.

De facto, de acordo com o The New York Times, o CEO do TikTok, Shou Zi Chew, irá assistir à tomada de posse de Trump. Esta é uma declaração de intenções para os novos tempos do TikTok na América do Norte na nova era Trump.