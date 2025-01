Google renova o Gemini no Android e dá-lhe uma nova imagem

O Gemini tomou de assalto o Android e a Google está a aproveitar esse momento. Esta IA integra-se no seu sistema operativo e dá uma liberdade grande aos utilizadores. Agora que começa a ser algo normal no dia a dia, a Google resolveu renovar o Gemini e deu-lhe uma imagem muito mais apelativa e simples de usar.

Ao trocar o seu assistente pelo Gemini, a Google trouxe para o Android uma liberdade muito maior e ainda mais capacidades. Esta IA consegue interagir com os utilizadores de forma mais natural e as respostas obtidas são ainda mais informadas e úteis. Há ainda a capacidade de gerir o sistema operativo conversando apenas com a voz.

Agora, a Google volta a apostar no Gemini e dá-lhe uma renovação importante. A interface de interação está renovada e muito mais simples e apelativa. Esta mudança garante ainda novas cores e um tamanho menor, ocupando menos espaço no ecrã.

A Google removeu o controlo multitarefa em ecrã dividido e a capacidade de abrir a aplicação Gemini completa. A saudação “Bom dia, tarde ou noite” ao estilo do Google Assistant também desapareceu. O campo “Pergunte ao Gemini” que pode ser tocado para a introdução de texto, microfone e atalho do Gemini Live está também menor.

Também a página inicial da aplicação Gemini foi ajustada com esta reformulação. O campo que albergava a câmara e a entrada de voz foi removido. Este último é agora acedido no menu "mais", que oferece o upload de ficheiros e Drive par quem é subscritor do Gemini Advanced. O microfone apresenta o mesmo anel brilhante quando ativo, enquanto o atalho do Gemini Live foi movido para o interior do contentor.

Dentro da aplicação, o campo “Pergunte ao Gemini” foi renovado, enquanto a sobreposição utiliza o retângulo arredondado. Há ainda outras alterações aplicadas e que surgem de imediato à vista dos utilizadores e que o tornam ainda mais simples de usar.

Depois de ter aparecido lentamente nas últimas semanas, esta reformulação da sobreposição do Gemini deve agora estar a ser implementada para todos os utilizadores. A Google apostou forte e quer assim renovar a sua oferta para todos.