Pouca gente sabe, mas a Samsung foi fabricante de aviões durante mais de 20 anos

Quando se fala na Samsung, pensa-se logo numa das maiores empresas tecnológicas do mundo. A empresa possui um extenso catálogo de dispositivos que abrange várias categorias, além de fabricar chips. No entanto, os primórdios da Samsung são bem diferentes da imagem que temos hoje...

História da Samsung nos ares e nos mares

Fundada em 1938 por Lee Byung-chul, a Samsung cresceu rapidamente para se tornar um dos pilares da indústria sul-coreana. Embora seja agora conhecida pelos seus smartphones e dispositivos eletrónicos, anteriormente a empresa decidiu expandir os seus horizontes para os céus, dedicando-se ao fabrico de aeronaves.

Antes de conquistar os céus, a empresa focou os seus esforços nos mares. Em 1974, fundou a Samsung Heavy Industries (SHI), um ramo voltado para a construção de barcos e navios. Este empreendimento tornou-a uma das maiores construtoras navais do mundo e uma das três grandes da Coreia do Sul.

A incursão da Samsung na aeronáutica começou oficialmente a 1 de agosto de 1977 com a fundação da Samsung Precision, com um capital inicial de mil milhões de wons sul-coreanos (aproximadamente 63 milhões de euros na época). A empresa sul-coreana construiu logo uma fábrica de 100 mil metros quadrados em Changwon, na província de Gyeongsang do Sul.

Inicialmente especializada na produção de câmaras de vigilância e estruturas de chumbo para diversos usos, a Samsung Precision concentrou-se principalmente no fabrico e reparação de componentes para a indústria aeronáutica, incluindo motores de reação como os GE J85, CFM56, L2500 e F404.

Devido ao sucesso nesse setor, a empresa foi rebatizada em fevereiro de 1987 como Samsung Aerospace Industries. Este movimento foi estratégico, pois a empresa começou a fornecer peças para aeronaves Boeing e outras notáveis. Além disso, estabeleceu uma empresa dedicada ao tratamento de componentes para motores, denominada Sermatech International, e começou a fabricar helicópteros.

Nesse período, a Samsung também adquiriu a empresa alemã Rollei, especializada em câmaras fotográficas, e a japonesa Union Optics of Japan, fabricante de chips. Essas aquisições levaram ao lançamento das câmaras digitais Samsung Kenox.

Em 1996, a empresa colaborou com a Bell Helicopter no desenvolvimento conjunto do Bell 427, um helicóptero leve e altamente versátil para oito pessoas (incluindo o piloto), ideal para missões de evacuação médica.

No fim dos anos 90, a Samsung fabricou o KF-16, um jato para a Força Aérea da República da Coreia baseado no famoso F-16 americano. Em colaboração com os Estados Unidos, a Samsung Aerospace Industries também participou do desenvolvimento do KAI T-50 Golden Eagle (originalmente conhecido como KTX-2).

Finalmente, em março de 2000, a empresa mudou o seu nome para Samsung Techwin, e encerrou as suas atividades no setor aeroespacial. Esta divisão foi fundida com a Korea Aerospace Industries (KAI), Daewoo Heavy Industries e Hyundai Space and Aircraft, concentrando-se então no fabrico de câmaras e circuitos de videovigilância.

Durante 23 anos, a Samsung deixou sua marca na indústria aeronáutica. Alguns produtos dessa época podem ser vistos no seu Museu da Inovação.

