Afinal, o Projeto Stargate não está assim tão encaminhado como Sam Altman afirmou

O Projeto Stargate, idealizado por Donald Trump e pela OpenAI para impulsionar o desenvolvimento da Inteligência Artificial Geral (IAG) nos EUA, enfrenta sérias incertezas quanto ao seu futuro. Apesar do impacto gerado pelo seu anúncio oficial, fontes próximas ao projeto revelam que os investidores ainda não garantiram o financiamento necessário.

De acordo com o Financial Times, o projeto está longe de se tornar a grande estratégia dos Estados Unidos para liderar no campo da IA. Contrariando as expectativas de criação de milhares de empregos e de um crescimento económico sustentável, o plano parece beneficiar sobretudo a OpenAI, o principal parceiro da iniciativa.

O objetivo não é transformar-se num fornecedor global de centros de dados, mas sim em algo focado exclusivamente para a OpenAI.

Revelou uma fonte ligada ao projeto. A empresa estaria a aproveitar o acordo com parceiros e investidores para se consolidar como líder no desenvolvimento da IAG.

Embora isso pareça contraditório face à retórica de Donald Trump sobre liderança e crescimento económico, a lógica por trás torna-se clara ao considerar os principais intervenientes. O SoftBank e a OpenAI estão a liderar o projeto.

Durante a apresentação oficial, Sam Altman, CEO da OpenAI, confirmou que Masayoshi Son, CEO do SoftBank, ficará encarregado das questões financeiras, enquanto a gestão operacional estará a cargo da OpenAI.

Financiamento do Stargate ainda é uma incógnita

Um ponto crítico apontado pelo relatório está relacionado com o financiamento do projeto. Segundo fontes, o Projeto Stargate ainda não possui uma estrutura clara nem os recursos financeiros garantidos.

Não há um plano de desenvolvimento definido, não há uma estrutura organizacional detalhada e o financiamento não está assegurado.

Declarou uma fonte próxima ao tema.

Apesar da ausência de confirmação oficial por parte da OpenAI ou do próprio projeto, as críticas de Elon Musk sobre o Stargate lançaram mais dúvidas sobre a sua viabilidade. O magnata expressou as suas preocupações numa publicação no X, afirmando que o financiamento necessário não está garantido.

Na realidade, eles não têm o dinheiro.

Disse Musk em resposta a uma publicação da OpenAI sobre o projeto.

O SoftBank tem menos de 10 mil milhões de dólares assegurados. Sei disto de fonte segura.

Acrescentou, alimentando a controvérsia.

As declarações de Musk provocaram uma reação furiosa por parte dos conselheiros de Donald Trump, que consideraram os seus comentários como um ataque a um dos projetos mais significativos do governo. Sam Altman também respondeu, mas optou por uma abordagem diplomática:

Respeito sinceramente os teus feitos e acredito que és o empreendedor mais inspirador do nosso tempo.

Afirmou numa publicação.

O Projeto Stargate foi apresentado como um esforço para acelerar o desenvolvimento da IA a níveis sobre-humanos. Sam Altman e Donald Trump sublinharam que estas tecnologias poderiam desempenhar um papel crucial na descoberta de curas para doenças graves, como o cancro, entre outras.

Para alcançar tais metas, o plano prevê um investimento de 500 mil milhões de dólares ao longo de quatro anos. No entanto, à medida que o tempo passa, torna-se evidente que, sem um financiamento garantido e uma estratégia claramente definida, o futuro do Projeto Stargate permanece suspenso.

Leia também: