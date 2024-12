Americanos estão doidos com os misteriosos drones que sobrevoam Nova Jersey

Os americanos continuam a questionar como é possível que as autoridades do país ainda não saibam nada sobre os avistamentos de drones sobre o estado de Nova Jersey. Esta incerteza está a alimentar o medo entre os residentes e um debate furioso sobre o que são os objetos voadores - e se são mesmo drones.

Americanos andam doidos com supostos drones a voar pelos céus do país

As autoridades americanas não conseguiram dar respostas definitivas, dizendo apenas que os objetos não representam um perigo para o público ou para a segurança nacional.

Na quinta-feira passada, o porta-voz da Casa Branca para a segurança nacional, John Kirby, disse aos jornalistas que as imagens disponíveis sugeriam que muitos dos avistamentos de drones relatados eram, na verdade, aeronaves tripuladas.

Mas há já senadores a criticar severamente a forma como o governo está a lidar com os drones e a falta de informação disponível para o público.

Afinal o que se passa?

Dezenas de drones foram avistados sobre Nova Jérsia desde 18 de novembro, segundo as autoridades locais. Os drones foram inicialmente avistados perto do rio Raritan, um curso de água que alimenta o reservatório de Round Valley - o maior de Nova Jersey, informou a Associated Press.

Os avistamentos rapidamente espalharam-se para outras partes do estado, incluindo a costa de Nova Jersey. Alguns dos voos foram vistos perto do Picatinny Arsenal - uma instalação de investigação militar sensível - bem como perto do campo de golfe do Presidente eleito Donald Trump na cidade de Bedminster, Nova Jersey.

Na cidade vizinha de Nova Iorque, vários drones foram vistos a sobrevoar o Bronx a 12 de dezembro, disse um agente da polícia à CBS News. Os agentes que responderam ao incidente viram os drones a sobrevoar o local, mas desapareceram pouco depois.

Os drones também foram reportados noutras partes do estado, de acordo com a polícia do estado de Nova Iorque. A polícia de Connecticut também confirmou a ocorrência de “atividades suspeitas com drones” em várias partes do estado.

A desorientação e tal que foi já instalado um sistema de deteção de drones em torno de algumas cidades.

Tal como muitos dos que observaram estes drones, não sei se esta atividade crescente sobre os nossos céus constitui uma ameaça à segurança pública ou à segurança nacional. Mas o público está cada vez mais preocupado e frustrado com a total falta de transparência e com a atitude desdenhosa do governo federal.

Escreveu no X o antigo governador republicano Larry Hogan.

No final de novembro, a Força Aérea dos Estados Unidos também confirmou que foram avistados drones não identificados sobre três bases aéreas norte-americanas no Reino Unido: RAF Lakenheath e RAF Mildenhall, em Suffolk, e RAF Feltwell, em Norfolk.

Fontes da defesa britânica disseram à BBC que as suspeitas recaíam sobre um “ator estatal” responsável pelas incursões. Em outubro, o Wall Street Journal também noticiou que drones misteriosos foram vistos durante 17 dias perto de instalações militares americanas na Virgínia.

O que são estes objetos voadores?

Apesar de terem "uma ideia", na verdade não sabem do que se trata, como afirmou o porta-voz da segurança nacional da Casa Branca, John Kirby. Tanto as autoridades federais como as estaduais afirmaram que não acreditam que os drones sejam perigosos ou representem uma ameaça para a segurança nacional dos EUA.

Após uma reunião com o Departamento de Segurança Interna, em 11 de dezembro, a deputada Dawn Fantasia, de Nova Jérsia, afirmou que os drones parecem evitar a deteção por métodos tradicionais, como o helicóptero e o rádio.

Dawn disse que os drones têm até 1,8 m de diâmetro, viajam com as luzes desligadas e “operam de forma coordenada”. Os seus comentários contrastam fortemente com a ideia da Casa Branca, que sugerem tratar-se de “aviões tripulados”.

O FBI e o Departamento de Segurança Interna também disseram que a maioria dos avistamentos parece ser de voos legais e tripulados.

A Administração Federal de Aviação (FAA) divulgou um comunicado na sexta-feira dizendo que cada vez mais pessoas estão a usar drones, o que significa que mais pessoas estão a reparar neles no céu.

Bem ao estilo americano, citando "fontes importantes" e anónimas, o representante republicano de Nova Jersey, Jeff Van Drew, disse que estes objetos voadores vinham de uma "nave-mãe" iraniana no Atlântico. O Pentágono rapidamente rejeitou o comentário, dizendo que "não há verdade nisso".

O Pentágono e a Casa Branca insistiram que não há origem estrangeira para os objetos. Donald Trump sugere que devem ser abatidos. No entanto, mesmo sendo um país com tanta tecnologia militar, não fazem a menor ideia de onde vieram estes drones.