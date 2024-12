WhatsApp prepara novidade para as chamadas no iPhone com um novo marcador

Todos reconhecem o WhatsApp como a app dedicada às mensagens instantâneas e à comunicação entre os utilizadores. Esta é uma forma simples de interagir, numa interface simples e que assenta na ligação do utilizador à Internet. Mas como o WhatsApp oferece muito mais, surge agora uma novidade, para as chamadas, com um marcador associado ao iOS.

Graças à existência da aplicação de mensagens instantâneas WhatsApp praticamente esquecemo-nos das chamadas normais, podendo fazer a maior parte delas através da aplicação, incluindo videochamadas. E agora o WhatsApp está a preparar uma nova funcionalidade de marcador de chamadas para iOS, igual à proposta que já foi lançada no Android, mas sem ser exatamente o mesmo.

A última versão beta do WhatsApp para iOS revelou que uma nova funcionalidade de marcação de chamadas na aplicação que está a ser preparada para estes utilizadores. Como pode ver na imagem partilhada, este marcador de chamadas permite-lhe fazer chamadas com muita facilidade, bastando para isso introduzir um número de telefone diretamente na aplicação.

Graças ao novo ponto de entrada, os utilizadores encontrarão a opção de abrir este novo marcador de chamadas, permitindo-lhes introduzir o número que desejarem. Quando o número for introduzido, o WhatsApp irá confirmar se este está registado na plataforma.

Além disso, se este número corresponder a uma conta comercial verificada, a aplicação também mostrará a marca de verificação relevante. Assim, com este novo marcador de chamadas integrado podemos fazer chamadas diretamente sem ter de guardar o número na nossa lista de contactos.

Atualmente, esta novidade ainda não foi terminada pelos programadores que mantêm o WhatsApp é apenas para alguns dos utilizadores registados na versão de testes beta deste serviço da Meta, mas para iOS. Ainda assim, esta novidade provavelmente só estará disponível numa versão estável a ser lançada durante 2025.

Com esta novidade, fica claro que o WhatsApp quer renovar a sua interface. Ao mesmo tempo, quer trazer novidades para o serviço, para o tornar ainda mais completo e mais útil. Para os utilizadores esta mudança torna este serviço ainda melhor e com ainda mais capacidades.