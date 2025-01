GeoSpy… ferramenta de IA solicitada para “perseguir mulheres”

Todos nós partilhamos fotos, ou enviamos imagens nossas que outros, amigos, família e conhecidos, acabam por partilhar. Agora imagine milhões e milhões de fotografias analisadas por IA e colocadas cada uma delas no seu sítio certo, naquele lugar onde foi tirada. Agora imagine que nunca mais haverá privacidade e quando colocar uma foto, o mundo saberá geograficamente onde foi tirada... em segundos. Ok, não precisa imaginar, conheça o GeoSpy.

GeoSpy: IA capaz de localizar geograficamente fotografias em segundos

Esta ferramenta de IA, que foi treinada em milhões de imagens, consegue encontrar a localização de uma fotografia em segundos.

Segundo informações, esta tecnologia de IA avançada foi desenvolvida pela empresa Graylark Technologies, sediada em Boston.

A GeoSpy é capaz de determinar com precisão a localização de fotografias, analisando elementos como a vegetação, a arquitetura, as relações espaciais, o tipo de superfície da estrada e outros pequenos detalhes numa imagem.

Ferramenta treinada com milhões de fotografias

O sistema, que foi previamente treinado com milhões de fotografias de todo o mundo, pode determinar uma localização com relativa precisão até à cidade ou zona em que a fotografia foi tirada.

Embora normalmente não vá tão longe como o número da rua ou da casa, pode reduzir a área de pesquisa a alguns quilómetros quadrados.

O GeoSpy torna extremamente simples para qualquer pessoa identificar a localização de uma fotografia, eliminando a necessidade de competências ou formação especializadas. Tradicionalmente, os especialistas em inteligência de fonte aberta (OSINT) passam anos a aperfeiçoar a sua capacidade de analisar imagens com precisão, mas esta ferramenta permite que até os principiantes obtenham resultados semelhantes com facilidade e rapidez.

GeoSpy: podes correr, mas não te podes esconder

Mesmo alguém com poucos conhecimentos de tecnologia pode potencialmente localizar uma pessoa com base em fotografias partilhadas online. As plataformas de redes sociais podem remover metadados, como coordenadas GPS e outros detalhes de localização, das fotografias carregadas, mas o GeoSpy não se baseia nesses dados para identificar uma localização.

A Graylark Technologies, a empresa por detrás do GeoSpy, afirma ter desenvolvido a ferramenta de IA para agências governamentais e agentes da autoridade.

No entanto, inicialmente, durante vários meses, o GeoSpy estava disponível para qualquer pessoa que quisesse experimentá-lo.

Segundo a 404 Media, as pessoas começaram a partilhar vídeos online mostrando o quão poderoso era o GeoSpy - detetando a localização de uma foto em segundos. A agência noticiosa refere que foi nessa altura que algumas pessoas começaram a pedir ajuda ao GeoSpy para perseguir mulheres.

De acordo com as informações, a Graylark Technologies opôs-se agressivamente a estes pedidos e que a GeoSpy fechou o acesso público à ferramenta depois de o meio de comunicação o ter contactado para comentar.

No entanto, a 404 Media acredita que “o GeoSpy pode mudar radicalmente as informações que podem ser obtidas a partir de fotos publicadas on-line e por quem”.

Por exemplo, as forças da ordem e os investigadores podem utilizar o GeoSpy para localizar pessoas desaparecidas ou recolher provas em casos criminais.

Até agora, este tipo de trabalho exigia frequentemente anos de experiência na análise de fotografias, mas o GeoSpy permite que até os principiantes obtenham resultados em minutos. No entanto, o lançamento desta ferramenta realça a necessidade urgente de abordar as questões éticas e de implementar salvaguardas sólidas em torno desta tecnologia.