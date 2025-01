Elon Musk chegou à Casa Branca! Já tem escritório e endereço de e-mail

O bilionário Elon Musk já garantiu um endereço e-mail e um escritório na Casa Branca, sendo estes são os primeiros passos para reduzir os custos da futura Administração de Trump. Será sob o controlo do chamado Departamento de Eficiência Governamental (DOGE) que tal deverá acontecer.

Elon Musk chegou à Casa Branca!

O novo Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, formalizou esta iniciativa na segunda-feira. Para isso assinou uma ordem que transforma o Serviço Digital dos Estados Unidos, um grupo de reflexão tecnológica interno, no Serviço DOGE dos EUA.

O DOGE será liderado por uma equipa chefiada por Elon Musk, operando como uma organização temporária com autoridade para recrutar peritos voluntários externos. Terá um escritório no edifício Eisenhower Executive Office, no complexo da Casa Branca, com capacidade para cerca de 20 pessoas. Além disso, a ordem executiva estabelece "equipas DOGE" de pelo menos quatro membros em cada agência federal para implementar o programa.

A missão do DOGE, segundo a ordem, é modernizar a tecnologia e o software para aumentar a eficiência e a produtividade do governo. Isso sem mencionar explicitamente os cortes orçamentais ou a desregulação, embora estas sejam áreas que Trump destacou para Elon Musk após a eleição.

Elon Musk, a pessoa mais rica do mundo e um dos mais proeminentes apoiantes de Trump, foi escolhido para liderar este esforço de redução das despesas governamentais. O objetivo é diminuir o tamanho e as competências das agências federais, trabalhando até 04 de julho de 2026 com o Gabinete de Gestão e Orçamento para identificar e recomendar cortes de despesas.

Há, no entanto, um ponto que está continuamente a ser relegado para segundo plano. A relação de Elon Musk com empresas como a Tesla e a SpaceX, com contratos e estão sujeitas a regulamentação governamental, levanta questões sobre possíveis conflitos de interesses e a isenção do DOGE para recomendar quais as agências que deverão sofrer cortes de financiamento.