Dica: como obter um desconto de estudante para o YouTube Premium

É estudante e sempre quis ter YouTube Premium? Pode obter um desconto decente e poupar algum dinheiro inscrevendo-se no plano direcionado especificamente para estudantes. Veja como fazê-lo facilmente.

Como assinar uma subscrição de estudante do YouTube Premium

Assinar uma subscrição de estudante é fácil. Basta abrir o YouTube no seu browser e seguir os passos abaixo:

1. Clique no seu perfil, no canto superior direito, e vá a "Compras e subscrições".

2. Clique em "Saiba mais" na aba do Premium.

3 Agora, clique em "Experimente 1 mês por 0 €".

4. Escolha o plano "Estudante" e clique em "Confirmar".

5. Depois, clique em "Continuar".

Agora tem de verificar o seu estatuto de estudante, preenchendo todos os seus dados, incluindo o seu país, universidade, nome próprio, apelido, data de nascimento, e email. Infelizmente, se a sua escola não constar da lista de opções, isso significa que não é elegível para o plano de estudante.

6. Depois de introduzir todos os seus dados, selecione "Verificar o Meu Status de Estudante".

Terá então de iniciar sessão no website da sua universidade para provar que é, de facto, um estudante.

7. Clique em "Iniciar sessão na minha escola".

Para concluir a verificação, receberá um e-mail para carregar documentos como prova de inscrição. O documento tem de incluir o seu nome completo, a escola e a data de inscrição. Um horário de aula, cartão de identificação da escola ou recibo de mensalidade escolar são alguns exemplos de documentos que o SheerID sugere.

Quando tiver encontrado os documentos adequados para provar que é um estudante verificado, carregue-os e clique em "Continuar".

Agora, tudo o que tem de fazer é esperar que o YouTube analise tudo e envie um e-mail de confirmação. Se tiver sido verificado com êxito, vá ao YouTube, siga os primeiros passos e adicione os seus dados de pagamento para concluir a compra.

Informações adicionais sobre este plano

Em primeiro lugar, se quiser assinar a subscrição de estudante do YouTube Premium, tem de se certificar de que está inscrito numa das universidades ou faculdades verificadas. O plano de estudante está disponível em mais de 70 locais em todo o mundo, incluindo Portugal.

Quando se inscreve, a subscrição inclui todas as mesmas funcionalidades que uma subscrição individual normal do YouTube Premium, mas a um preço reduzido. Além disso, se for a primeira vez que assina uma subscrição do YouTube, terá direito a um mês de avaliação gratuita. A subscrição significa que poderá ver vídeos e ouvir música sem anúncios e transferir vídeos do YouTube para visualização offline. Além disso, tem acesso ao YouTube Music.

É de notar que só terá acesso ao desconto de estudante por quatro anos. Portanto, se terminar a escola ou estiver a estudar por mais de quatro anos, terá que optar pela associação regular do YouTube Premium ou nenhuma associação.

