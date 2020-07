PixelFed: a rede social open source que é uma alternativa ao Instagram

Se é um utilizador do Instagram mas também é adepto de sistemas open source, então temos boas notícias. A rede social PixelFed é uma plataforma de código aberto de partilha de conteúdos e que pode ser a alternativa que procura.

Uma das grandes vantagens da PixelFed é que não tem algoritmos nem publicidade e pode, assim, navegar à vontade sem enviesamentos e interrupções.

PixelFed é a alternativa open source ao Instagram

Há uma nova e interessante rede social no mundo online. Designa-se PixelFed e é extremamente parecida ao popular Instagram, mas com uma ‘pequena’ diferença.

Trata-se de uma rede social de código aberto e que não exibe publicidade aos utilizadores.

Ao olharmos para as imagens da rede social, verificamos de facto vários pormenores que nos lembram o Instagram, tais como a disposição das fotografias, sobre as reações, comentários e a opção de partilha. Na zona superior à foto conta também com a fotografia e nome do utilizador.

A plataforma também notifica o utilizador daquilo que acontece no seu perfil, como as reações, comentários e demais atividades dos seguidores.

É também possível ver as imagens em grelha e verificar a quantidade posts já publicados, número de seguidores, utilizadores que se segue, entre outros.

A rede social apenas permite que criem conta os utilizadores com mais de 16 anos de idade.

Apesar destas semelhanças visuais, há aspetos em que a rede social é totalmente oposta ao Instagram. A plataforma não tem algoritmos que determinem a relevância de determinada publicação, não exibe publicidade e pretende ser um serviço com total privacidade. São os próprios utilizadores quem vai fazer a gestão da rede, de uma maneira orgânica.

O PixelFed pode ainda ser uma plataforma recente mas poderá bem tornar-se numa forte alternativa open source que pretende conquistar os utilizadores com as vantagens de autonomia e independência. O facto de ser construída em código aberto permite que ofereça total transparência.

Para já o PixelFed está em versão beta

Atualmente a rede social está ainda em desenvolvimento e para já apenas tem disponível a versão beta.

Em agosto os programadores vão disponibilizar a app para que as pessoas possam testar a versão beta, apenas no modo web.

O criador do projeto é Daniel Supernault, e atualmente a rede social encontra-se na iniciativa de crowdfunding da Patreon. Caso esteja interessado, pode contribuir aqui.