Recentemente o CEO do departamento do consumidor da Huawei, Yu Chengdong, deixou uma publicação na conta da rede social Weibo onde partilha a sua opinião quanto a aspetos e características da fotografia no mundo mobile.

Segundo o executivo da empresa chinesa, as câmaras fotográficas de 100 MP dos smartphones não são tão boas como os sensores CMOS.

Atualmente o mercado dos samrtphones está bastante evoluído e equipamentos de pequenas dimensões conseguem oferecer ferramentas que, antes, necessitávamos de um produto para cada uma delas.

No que respeita à fotografia, e se seguem o mercado dos smartphones com atenção, verificamos que cada vez mais as marcas apostam em telefones com uma grande quantidade absolutamente surpreendente de pixeis nas suas câmaras.

Mas será que é isso que dita se a câmara fotográfica é boa? Para um dos diretores executivos da Huawei a resposta é “Não”.

Câmaras de 100 MP não são tão boas como sensores CMOS

O diretor executivo do departamento do consumidor da Huawei expressou a sua opinião sobre as câmaras fotográficas do mundo mobile. De acordo com Yu Chengdong, as câmaras de 100 MP não são tão boas como os sensores CMOS.

Estas afirmações poderão justificar o porquê de a empresa chinesa não se ter focado ainda em telefones com câmaras fotográficas com sensores com 100 ou mais megapixeis.

Yu Chengdong explica que:

Mesmo que os 100 MP combinem com vários pixeis pequenos para sintetizar pixeis maiores, ainda há falhas no efeito.

Assim, o executivo defende que os sensores CMOS são mais eficientes do que os sensores com 100 ou mais MP.

Estas explicações poderão clarificar melhor aqueles que julgam que uma boa câmara fotográfica é aquela que oferece a maior quantidade de megapixeis. Mas na realidade isso não é bem assim.

O efeito de tirar fotos não está simplesmente relacionado com o número de pixeis. Este é um projeto sistemático, que inclui o resultado da sinergia do número de pixeis, tamanho do pixel, processador original, algoritmo de software e ainda recursos do chip.

Assim, e como muitos já defendem, não são os megapixeis que ditam se uma câmara fotográfica é boa ou não. Há muitos fatores neste processo que devem ser levados em conta.

Atualmente começam a surgir no mercado smartphones com uma quantidade admirável de MP. Por exemplo, o Xiaomi Mi CC10 poderá trazer uma câmara de 108 MP e uma próxima aposta da marca que poderá trazer com uma câmara com uns espantosos 144 MP.

Segundo o ranking do DxOMark, o Huawei P40 Pro lidera a lista com a melhor câmara, tendo um sensor principal 50 MP.

