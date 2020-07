A Realidade Aumentada está cada vez mais presente nas nossas vidas e nos nossos smartphones. Como tal, têm sido inúmeras as apps desenvolvidas para tal “realidade”.

Para os mais curiosos com as questões do nosso mundo e do espaço que ocupa no universo, destacamos assim algumas apps que recorrem à realidade aumentada.

JFK Moonshot: An Augmented Reality Experience

Através da Realidade Aumentada, vai poder regressar a 1969, com uma recriação do foguete Saturno V, usado nas missões Apollo.

Vai assim poder acompanhar uma simulação de 5 dias, em tempo real, da alunagem, contando ainda com vídeos do presidente Kennedy, arquivos da NASA e ainda outras experiências.

Spacecraft AR

Esta app foi criada pelo Jet Propulsion Laboratory da NASA. Trata-se de conteúdo educacional que utiliza a realidade aumentada para lhe dar a conhecer em pormenor as naves espaciais que andam por esse universo.

Curiosity rover, Opportunity, InSight, SMAP, Voyager, Juno, e Cassini, são alguns dos exemplos que vai poder encontrar.

Big Bang AR

Junte-se aos cientistas do CERN para uma experiência interativa, que precorre o nascimento e a evolução do universo, numa realidade mista.

Através desta app vai poder voltar no tempo 13,8 mil milhões de anos e observar como é que o universo surgiu.

Homepage: CERN

Preço: Gratuito

Pontuação: 4,4 [Android]/ 4,5 [iOS] Estrelas

AR Solar System [Android] e solAR – Explore Planets in AR [iOS]

Para explorar o sistema solar, poderá entrar no mundo da realidade aumentada através da app AR Solar System para Android e solAR – Explore Planets in AR no iOS.

As duas apps oferecem informação e imagens relativas a cada um dos planetas que constitui o nosso sistema solar e muito mais experiências visuais.

Homepage: Arthur Arzumanyan

Preço: Gratuito

Pontuação: 3,9 [Android] Estrelas

Homepage: Michael Stoeckli

Preço: Gratuito

Pontuação: 4,6 [iOS] Estrelas

Civilisations AR

A BBC criou a app Civilisations AR que coloca as histórias da civilização nas suas mãos. Descubra, por exemplo, os segredos do antigo Egito. Deixe-se viajar pelo passado, com a tecnologia do presente.