A Xiaomi acabou de colocar no mercado os novos smartphones da linha Mi 10, com foco no 5G. É claro que os 108 megapíxeis da câmara principal não deixaram ninguém indiferente, com resultados fotográficos de grande qualidade, já comprovados.

Mas 108 MP parece ser pouco… Rumores indicam que poderá estar a caminho um smartphone Xiaomi com 144 MP!

Xiaomi na frente da corrida aos megapíxeis!

A Xiaomi continua a destacar-se no segmento dos smartphones de topo, com soluções que apresentam preços bastante competitivos. A nova linha Mi 10 é uma vez mais, prova disso mesmo.

Os novos Xiaomi Mi 10 e Mi 10 Pro vêm equipados com o mais potente SoC da Qualcomm Snapdragon 865 da Era do 5G, estando disponíveis por 800 € e 1000 €, respetivamente. Preços altos, mas, ainda assim, abaixo dos concorrentes de topo mais diretos.

No entanto, além dos Mi 10, Mi 10 Pro e Mi 10 Lite, a empresa deverá lançar em breve o Mi 10S Pro e o Mi CC10 Pro.

E o que terão estes dois de especial?

Ao que indica um novo rumor, um destes futuros smartphones deverá vir equipado com uma câmara principal de 144 MP. O rumor foi lançado no Twitter, por Sudhanshu A., já conhecido por revelar antecipadamente novidades de fabricantes chinesas.

Especula-se ainda, com alguma probabilidade de certeza, que este sensor seja Samsung, considerando o seu histórico de trabalho. De lembrar que a Xiaomi equipa os seus smartphones mais recentes com sensores de 108 MP desenvolvidos pela Samsung. Esta característica faz com que o Xiaomi Mi 10 Pro seja classificado, atualmente, como um dos melhores smartphones no mundo da fotografia.

Não há, por enquanto, mais rumores associados aos possíveis modelos Mi 10S Pro e Mi CC10 Pro. Resta-nos, assim, aguardar e perceber o que estará a Xiaomi efetivamente a preparar para o futuro.

Para muitos esta aposta em sensores com muitos megapíxeis é descabida para smartphones. Qual a sua opinião?