Nvidia poderá lançar uma GPU para mineração capaz de alcançar 210 MH/s

Não é por acaso que a Nvidia é considerada como a melhor fabricante de chips gráficos. A marca tem realmente investido muito do seu tempo e recursos em trazer para o mercado os melhores produtos deste segmento. No entanto, com a febre das criptomoedas, muitas placas gráficas estão esgotadas das lojas.

Como solução, a empresa já anunciou as suas placas CMP exclusivas para a mineração de moedas digitais. No entanto, rumores recentes indicam que a Nvidia pode estar a preparar uma monstruosa GPU desta linha para a extração de criptomoedas. Segundo as informações, este chip poderá designar-se 220HX e conseguirá atingir uma incrível taxa de hash de 210 MH/s.

Nvidia estará a preparar uma monstruosa GPU para mineração

A fabricante norte-americana pode estar a criar potentíssima GPU para a mineração das moedas digitais. Segundo os rumores, esta placa será baseada no modelo A100 da marca. Seria designada de 220HX e conseguirá alcançar uma impressionante taxa de hash de 210 MH/s (megahash por segundo).

A informação surge através de uma publicação do conhecido leaker @kopite7kimi na sua conta da rede social Twitter.

A confirmar-se, então esta nova GPU integrará na linha CMP (Cryptocurrency Mining Processor). Relembramos que o primeiro modelo CMP 30HX já está a chegar ao mercado por 603 euros.

Tal como referido, a nova GPU 220HX poderá ser baseada na Nvidia A100. Esta placa está pensada para o mundo empresarial e conta com uma largura de banda de até 2 TB/s. É usada sobretudo para o desenvolvimento de IA, análise de dados e processamento de alta performance. Conta com a arquitetura Ampere e os seus modelos são de 40 GB e 80 GB de memória.

E estas especificações podem ajudar a compreender a possível capacidade de 210 MH/s do modelo CMP 220HX. Com esta taxa de hash, esta seria assim a mais potente GPU do mercado para a mineração de criptomoedas.

Claro que o preço não será nada baixo e, segundo outros leaks, este GPU poderá custar 3.000 dólares.

Pode a linha CMP substituir as gráficas GeForce RTX 30?