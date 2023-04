A Opera é conhecida por inovar e por trazer verdadeiras revoluções, como mostra agora com o Opera One. Este é um browser que quer romper com o passado e criar novas interfaces, mais simples e mais lógicas. A somar a isso, o Opera One traz também recursos de IA que vão ser muito úteis.

O Opera One é um browser completamente redesenhado que está a ser preparado para a mudança. A sua criadora quer revolucionar o mercado e prepara-o para ser o substituto do que tem hoje, tanto para Windows, MacOS e Linux. Esta mudança deve acontecer ainda este ano.

Com base num design modular, o Opera One oferece uma experiência de navegação líquida e que transforma a maneira como se interage com um browser. Além disso, tem integrado um compositor multithread que dá vida à interface do utilizador de forma totalmente nova, potencializando novos recursos inovadores, como os Tab Islands.

O novo recurso Tab Islands do Opera One oferece uma experiência suave e intuitiva que pode ajudar a permanecer nas tarefas sem forçar a mudar hábitos. Conforme se navega mais ilhas de separadores são criadas, e facilmente poderá distinguir os tópicos focados e alternar entre eles. Na nova versão reinventada do Opera, as ilhas de separadores são a primeira manifestação do seu design modular: são claramente distinguíveis na interface do browser, marcadas por cores separadas e bordas claras.

As ilhas de separadores são criadas automaticamente para os manter juntos no mesmo contexto de navegação. Sites abertos também podem ser reunidos numa ilha pressionando o botão CTRL/Command, clicando nos que se deseja agrupar e, em seguida, clicando com o botão direito do rato para criar uma ilha de separadores.

O Opera One vai adaptar-se às necessidades, trazendo apenas os principais recursos e módulos relevantes para primeiro plano quando e onde forem precisos. Será ajustado automaticamente com base no contexto, e o Modular Design fornecerá uma experiência de navegação mais fluida. O Opera One também vai aproveitar novos recursos baseados em IA, que chegam num futuro próximo.

Este novo browser está já disponível, numa primeira versão de testes, mas onde muito do que é novidade pode ser já testado. A Opera irá no futuro próximo trazer mais novidades, que assim vão reforçar esta nova proposta que será o padrão em breve.