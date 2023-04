WeAre8: a rede social que lhe paga para ver anúncios

Atualmente existem muitas redes sociais com características diferentes umas das outras, mas todas têm em comum o contacto entre as pessoas. No entanto há agora uma plataforma que está a dar o que falar. Trata-se da WeAre8 e é uma rede social que lhe paga para ver anúncios. Vamos conhecer melhor este conceito.

WeAre8 é a rede social que paga para ver anúncios

Já pensou ganhar dinheiro apenas a ver publicidade? A rede social WeAre8 dá essa oportunidade de uma maneira simples. Os utilizadores é que decidem se querem assistir a um anúncio ou não. Caso queiram ver, recebem o pagamento de um montante que podem guardar ou doar a instituições solidárias ou ambientais.

A WeAre8 foi criada em 2015 no Reino Unido por Sue Fennessy com a ideia de que uma mudança diária entre todos contribui para um mundo melhor. No geral, pretende ser uma rede social positiva e sem ódios, com a vantagem de os utilizadores receberem dinheiro para verem publicidade.

Na página da plataforma é indicado que “damos-te uma parte da nossa receita por cada anúncio que escolhas assistir na nossa aplicação de marcas como a Nike, Rexona, Virgin e outras mais. Dinheiro esse que podes guardar ou doar às nossas instituições parcerias como a UNICEF, The Starlight Children’s Foundation and The Great Barrier Reef Foundation”.

Numa entrevista ao The Drum, o Fennessy disse que quando os utilizadores assistem a um anúncio recebem um micropagamento que podem doar ou guardar para usar no pagamento de subscrições do Spotify, contas de telemóvel, entre outras.

O fundador quis criar uma rede social alternativa, no sentido em que se torna uma opção à “falta de eficiência, transparência e desperdício” de muitos dos modelos de publicidade existentes. Na entrevista é referido que WeAre8 é "como se o Instagram e o TikTok tivessem uma criança com o Change.org e o GoFundMe".

Um estudo da empresa Lumen indica que a atenção que os utilizadores dão a esta rede social é 4,7 vezes superior à que dão a outras plataformas. Este estudo foi feito durante três meses, contou com 800 inquiridos entre os 18 e os 64 anos e envolveu os anúncios de sete marcas na Austrália e no Reino Unido.

Os resultados mostraram que 80% dos participantes diz que a principal razão para verem anúncios é o facto de poderem receber dinheiro e doá-lo a uma instituição. 72% dizem sentir-se valorizados por poderem ou não ver a publicidade, enquanto 68% indicam que esta experiência os faz aprender mais sobre as marcas.

A rede social diz que 1% do orçamento de cada campanha publicitária das marcas é destinada à Ecologi e a outros projetos dedicados a beneficiar o planeta, a biodiversidade e as comunidades locais. Prova disso é também o facto de a empresa não permitir anúncios de marcas ligadas à extração de petróleo, tabaco, casas de apostas ou propaganda política.

Pode fazer o download da app e experimentar esta rede social aqui.